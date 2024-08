Des mystérieux « Bonjour-Hi » ont fait leur apparition ces dernières semaines sur des commerces et des trottoirs de l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce. Pied de nez ? Coup de marketing ? Célébration du bilinguisme montréalais ? Alors que plusieurs théories circulaient sur les réseaux sociaux, La Presse a retrouvé l’auteur pour résoudre l’énigme.

« Vu à NDG, c’est partout. Qui sait ce qu’il se passe ? Qui a fait ça ? », demandait un internaute en partageant une photo d’un trottoir sur lequel sont peints les mots « Bonjour-Hi » coiffés d’un bonhomme sourire.

Cette expression bilingue fait périodiquement la manchette ; beaucoup y voient un symbole du déclin du français dans l’île de Montréal. Plus tôt cette année, un rapport de l’Office québécois de la langue française indiquait que cette formule de salutation avait connu une progression dans les commerces depuis les dernières années. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi en affirmant que « les gens ne se sentent pas plus aimés, appréciés et bienvenus si on ajoute un mot anglais [après le “Bonjour”] ».

Bo Han, caissière du dépanneur Lydia, qui a pignon sur rue à l’angle de Sherbrooke et de Hampton, ne partageait pas l’avis de la mairesse. Mme Han s’est émerveillée devant le « Bonjour-Hi » sur le trottoir qui l’a accueillie en face de son lieu de travail mercredi.

Lorsque je commence mon quart à 7 h du matin, il n’y a personne sur la rue Sherbrooke et je me sens très seule. Quand j’ai vu qu’on avait écrit “Bonjour-Hi”, j’ai senti que la ville me disait : “Bon matin, passe une belle journée.” J’ai trouvé ça très beau. Bo Han, caissière du dépanneur Lydia

Lors d’un premier passage à Notre-Dame-de-Grâce un mardi après-midi de juillet, La Presse avait trouvé trois intersections de la rue Sherbrooke estampées de l’expression qui a fait couler beaucoup d’encre – et, maintenant, de la peinture.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le dépanneur chez Lydia, à l’angle des rues Sherbrooke et Hampton. Le graffiti « Bonjour-Hi » devant l’établissement a été enlevé par la ville le lendemain de son apparition.

Le lendemain matin, il n’y avait plus aucune trace des graffitis – nettoyés par la Ville – à la grande déception de Tsigay Dawit, propriétaire du dépanneur B & B.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le propriétaire du dépanneur B & B, Tsigay Dawit

« Je suis déçu que la Ville ait retiré ces peintures. Je les trouvais joyeuses et positives », a-t-il soutenu, ajoutant que, pour lui, ce slogan n’est rien de plus qu’un message d’inclusion.

De son côté, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce rapporte avoir reçu cinq plaintes demandant l’enlèvement des graffitis. « Peu importe leur nature, [les graffitis] ne sont pas autorisés sur le territoire », a rappelé Marianne Durand, porte-parole de l’arrondissement.

L’humour au cœur de la démarche

« Je n’ai pas fait cela par dépit ou par colère », a écrit dans un manifeste bilingue l’artiste autoproclamé responsable de ces graffitis, que La Presse a retrouvé.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’auteur des graffitis affirme qu’ils sont une forme d’œuvre artistique.

« Ces œuvres sont une manière de célébrer le passé anglophone et francophone de Notre-Dame-de-Grâce avec humour », a raconté au bout du fil l’homme qui a demandé l’anonymat pour éviter des ennuis avec les autorités.

D’ailleurs, ce militant au pochoir s’est aventuré hors des sentiers battus par les langues officielles pour saluer les compagnons poilus des résidants du quartier. Devant l’entrée d’un parc à chiens, il avait écrit : « Woof, Bonjour-Hi ».

« Je trouve que ça embellit le parc, ça m’a fait rire en tout cas ! », s’était exclamé Patrick Ferland, résidant francophone de Notre-Dame-de-Grâce qui était venu promener sa chienne Annie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La variante canine du graffiti, devant un parc à chiens de Notre-Dame-de-Grâce

Il remarque que la cohabitation entre les francophones et les anglophones, majoritaires dans cet arrondissement, se déroule très bien. « Tout le monde fait des efforts, ma voisine est anglophone et on se parle quand même en français », soutient M. Ferland, qui croit à l’importance de protéger le français, sans ignorer l’existence des adeptes de la langue Shakespeare.

Comme le trait d’union qui connecte le « Bonjour » au « Hi », l’artiste souhaite construire un pont entre les deux principales communautés linguistiques.

« En ces temps sombres, rappelons-nous que l’humanité est une communauté d’esprit. Nous sommes tous unis dans ce voyage collectif sur cette planète fragile. Nous rions et nous pleurons tous. Nous sommes bien plus semblables que différents. Soyez gentils », conclut-il dans son manifeste.

Des SAQ ciblées

Trois succursales de la SAQ de l’arrondissement ont été la cible de ces graffitis. L’artiste autoproclamé a peint la salutation bilingue sur le trottoir, devant deux succursales des rues Monkland et Sherbrooke.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La succursale de la SAQ rue Saint-Jacques où le graffiti a été peint sur un muret

Il a dérogé à son modus operandi pour laisser sa trace sur un muret, en dessous de l’enseigne de la troisième SAQ, rue Saint-Jacques.

Mais pourquoi avoir visé la société d’État ? L’artiste a refusé de commenter cette étape de sa démarche, préférant laisser le public se faire sa propre interprétation.

La porte-parole de la SAQ Linda Bouchard a condamné ce geste, ajoutant qu’il est interdit de faire ce type de vandalisme dans l’espace public. Elle rappelle que l’expression « Bonjour-Hi » est proscrite dans les succursales de la SAQ et que les employés sont tenus d’accueillir les clients en français.