Près d’un millier de personnes s’étaient donné rendez-vous devant la station Mont-Royal samedi après-midi pour revendiquer les droits des personnes trans et non binaires et réaffirmer leur présence.

C’est sous un soleil de plomb que l’avenue du Mont-Royal s’est colorée de rose, bleu et blanc, couleurs du drapeau transgenre.

Pour la 10e année de suite, et alors que les festivités de Fierté Montréal battent leur plein depuis quelques jours dans la métropole, des personnes issues des communautés trans et non binaires, mais aussi des personnes les appuyant, ont marché jusqu’au parc La Fontaine pour célébrer la diversité de l’identité et de l’expression de genre.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le sommet du sanctuaire du Saint-Sacrement derrière un drapeau trans

Au-delà du sentiment d’appartenance, les personnes présentes avaient aussi un message à faire passer concernant le contexte politique international qui leur est de plus en plus hostile et qui menace leurs droits.

« Il y a un recul pour les droits et libertés des personnes trans depuis deux ans, avec un mouvement de droite qui vient aussi des États-Unis, explique Marie-Michelle Grenier. Il faut se montrer pour que les gens voient qu’on est bien dans notre nouvelle identité et que les personnes trans puissent vivre dans la société de façon libre avec tous les droits et toutes les possibilités, comme tout le monde. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Marie-Michelle Grenier lors de la Marche trans de Montréal

Pour Rosie Bourgeoisie, il y a une réelle montée de la haine antitrans et il est plus que jamais important de sortir dans la rue et de se faire entendre.

« Le contexte mondial fait peur aux personnes trans et à d’autres personnes marginalisées, mais se mobiliser, rester en communauté et sortir, c’est notre manière à nous de nous défendre et d’avoir un pouvoir toustes [mot-valise utilisé pour favoriser l’inclusivité] ensemble », dit Rosie Bourgeoisie, qui s’identifie comme une personne trans non binaire genderfuck.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Au bas de la photo : Rosie Bourgeoisie

Dans la dernière année, Montréal a été le théâtre de trois manifestations antitrans qui se sont inscrites dans un contexte plus global d’hostilité à l’égard de la diversité sexuelle et de genre sur la scène internationale.

Aux États-Unis, plus de 630 projets de loi visant ces communautés ont été déposés depuis le début de l’année 2024.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Tania Romero brandissant le drapeau trans lors de la 10e Marche trans de Montréal

« Il y a beaucoup de groupes antitrans avec des personnes qui ont essayé de faire disparaître notre communauté, mais nous sommes ici pour toujours, explique Tania Romero. Pour les gouvernements, nous sommes des personnes de seconde classe. »

Convergence des luttes

Cette année, la Marche trans a eu lieu le même jour que la Journée internationale d’action pour Gaza et les prisonniers. Un contingent de personnes arborant des keffiehs et brandissant des pancartes d’appui à la Palestine ouvrait ainsi le défilé.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des personnes tiennent une banderole en soutien au peuple palestinien.

« Le génocide qui se passe présentement en Palestine est quelque chose d’horrible, mais souvent, en tant que personnes blanches qui sont quand même en sécurité et qui ne vivent pas des choses aussi traumatisantes, on a de la misère à voir au-delà de nous », explique Audrey Mc Nicoll, coiffée du traditionnel keffieh palestinien.

« Tu ne peux pas avoir de fierté pour tes droits s’il y a d’autres personnes dont les droits sont bafoués, ajoute la militante transféminine. Pour les personnes trans, les droits des personnes palestiniennes sont importants, car au final, c’est la même lutte. »