Le bras de fer entre Québec et Service 3R Valorisation aura duré 10 ans. Le ministère de l’Environnement a révoqué le permis de cette entreprise délinquante qui, en multipliant les manquements environnementaux, laisse aujourd’hui à Montréal-Est une imposante montagne de détritus en guise de centre de tri.

Dans une communication envoyée à l’entreprise le 25 juillet dernier, le ministère de l’Environnement révoque l’autorisation ministérielle qui a permis à Service 3R Valorisation d’exploiter pendant des années un centre de tri à Montréal-Est. Le gouvernement du Québec lui interdit ainsi officiellement d’exploiter dans la province un centre de tri de débris de construction ou de démolition à cause de manquements environnementaux répétés au fil des ans.

Or, c’est un terrain aux allures de dépotoir que laisse cette entreprise qui appartient toujours à l’homme d’affaires de Magog Simon Bergeron, selon le registre des entreprises du Québec. Des montagnes de résidus – dont la hauteur frôle par endroits 10 mètres – couvrent aujourd’hui la totalité de ce site de 10 000 m2, situé à un jet de pierre d’une raffinerie de Suncor.

PHOTOMONTAGE LA PRESSE En haut : photo satellite du centre de Service 3R Valorisation sur laquelle la chaîne de tri est visible, en bas ; vue aérienne du centre en date du 1er août

L’accumulation de débris est telle que la chaîne de tri a littéralement disparu. Elle est enfouie sous des mètres de déchets où se retrouvent pêle-mêle des débris de construction, des matériaux secs ainsi que des « fines », terme qui désigne de très petits fragments de matériaux.

En interdisant à Service 3R Valorisation d’opérer, Québec espère mettre fin à une importante saga environnementale. Depuis l’octroi de l’autorisation, en 2013, les inspecteurs du Ministère ont multiplié les avis de non-conformité. Des enquêtes et des poursuites ont été entamées et deux sanctions administratives pécuniaires – totalisant 12 500 $ – ont été envoyées à l’entreprise depuis 2015.

En octobre 2022, le Ministère a tenté de s’entendre avec Service 3R Valorisation. Selon les termes de l’accord, aucune nouvelle matière ne pouvait être reçue tant que la chaîne de tri ne serait pas entièrement dégagée et utilisée pour trier des matières. Autre contrainte : pour trois tonnes de matière reçue, huit tonnes devaient être acheminées dans un lieu d’enfouissement.

Or, la visite d’inspecteurs et une surveillance par drone ont plutôt montré « une augmentation des volumes de matières de 13 486,05 m3 » dans les deux mois qui ont suivi l’accord, lit-on dans la révocation.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La hauteur des montagnes de résidus frôle les 10 mètres par endroits.

C’est cette situation qui a mené à une suspension partielle de l’autorisation en avril 2023 et, finalement, à la révocation de l’autorisation d’exploiter un centre de tri, la semaine dernière. L’entreprise a jusqu’à la fin du mois pour contester la révocation. « Des enquêtes sont toujours en cours en vue d’autres poursuites pénales », a pour sa part rappelé le ministère de l’Environnement, dans un communiqué.

Qui nettoiera le site ?

La Ville de Montréal-Est se « réjouit » de la révocation du permis de Service 3R Valorisation : « Cette décision du ministère de l’Environnement met fin à des années de non-respect de la réglementation et de cumul de résidus de construction, rénovation et démolition nuisant aux citoyens », a indiqué par courriel une porte-parole de la Ville.

La municipalité a toujours considéré que les activités de l’entreprise étaient potentiellement dommageables pour l’environnement et la sécurité publique.

Un nouveau chapitre s’ouvre à présent avec, en tête des enjeux à régler, la gestion des débris accumulés sur le site. Extrait d’une déclaration écrite d’une porte-parole de la Ville de Montréal-Est

« Mais maintenant, qui devra nettoyer le site ? C’est la question qu’on se pose », indique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED). Si le site devenait orphelin en raison des faillites des gestionnaires et propriétaire du site, « Québec pourrait en devenir responsable », rappelle-t-il.

M. Ménard déplore le temps qui s’est écoulé entre les premiers manquements et la révocation de l’autorisation. « Ça envoie le signal qu’une entreprise qui ne respecte pas les règles peut quand même opérer pendant des années. Elle n’a qu’à payer des petites amendes », dit-il.

Son de cloche similaire de la part de Raphaël Beauchamp, directeur des affaires publiques au Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec. L’organisation plaide depuis des années pour des amendes « plus costaudes », dit-il. « Des amendes plus dissuasives, en amont, permettraient que les normes et les lois environnementales soient davantage respectées. »

La Presse n’a pas réussi à joindre le propriétaire de Service 3R Valorisation.