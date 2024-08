Excaver la « colonne vertébrale » du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal coûtera finalement au moins 1,1 milliard de dollars. C’est le constructeur Pomerleau, menant le seul consortium en lice, qui sera bel et bien chargé de percer le tunnel et de creuser trois des cinq futures stations.

L’histoire jusqu’ici Mars 2022 : Le budget du prolongement de la ligne bleue est fixé à 6,4 milliards. Québec vise alors 2029. Septembre 2023 : La Société de transport de Montréal (STM) avoue qu’elle n’espère plus inaugurer les cinq nouvelles stations avant 2030. Juillet 2024 : Une nouvelle hausse des coûts est confirmée et le projet ne verra pas le jour avant 2031, voire plus tard. Août 2024 : Le contrat pour percer le tunnel est accordé au consortium mené par Pomerleau, au coût de 1,1 milliard de dollars.

C’est ce qu’ont confirmé à La Presse plusieurs sources bien informées, mais n’étant pas autorisées à parler publiquement. Le temps pressait dans ce dossier : la Société de transport de Montréal (STM) devait signer cet énorme contrat avant le 30 juillet.

Ledit contrat a été formellement accordé au cours des derniers jours au consortium Mobilité Bleu Horizon, mené par Pomerleau et composé du constructeur EBC et de l’entreprise française SPIES Batignolles.

À elles trois, ces entreprises seront chargées du perçage du nouveau tunnel à l’aide d’un tunnelier, ainsi que de l’excavation des futures stations vis-à-vis des boulevards Pie-IX, Viau et Lacordaire, soit trois des cinq gares de métro prévues dans le projet.

La facture totale atteint 1,1 milliard de dollars. Des discussions ont eu lieu dans les derniers mois entre le consortium et le bureau de projet de la ligne bleue, menant à une réduction du prix du mandat de quelques dizaines de millions de dollars par rapport au prix initialement soumis.

Par courriel, la STM confirme que « le contrat a été octroyé ». « Cependant, nous ne pouvons en confirmer les détails étant donné qu’une annonce sera faite à cet effet avec les partenaires du projet d’ici la fin de l’été », se borne à dire le porte-parole de la STM Kevin Bilodeau au sujet du prolongement de la ligne bleue.

Bientôt une sortie conjointe

Un devis technique sera d’ici là préparé et transmis aux élus, dont la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui sera présente à cette annonce. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, devrait également y être, tout comme le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez.

Cette annonce devrait intervenir peu avant le début des consultations sur Mobilité Infra Québec, l’agence des transports du gouvernement Legault censée réduire les coûts et les délais des projets de transport collectif, qui pourrait être intimement mêlée à la réalisation du prolongement de la ligne bleue, même si le pilote principal demeure la STM.

Le processus d’attribution de ce contrat ambitieux avait débuté il y a plus de deux ans. Les soumissionnaires intéressés avaient jusqu’au 1er février dernier pour remettre leur soumission, qui devait demeurer valide pendant 180 jours, d’où l’échéance de juillet. Jusqu’ici, la STM a toujours refusé de dévoiler officiellement le résultat de cet appel d’offres.

Mi-juillet, La Presse révélait que le projet de prolongement du métro de Montréal jusqu’à Anjou serait plus long et plus coûteux que prévu, passant à près de 8 milliards de dollars, selon un document récemment soumis à Québec. Le gouvernement Legault prévoit aussi au moins un an de retard supplémentaire.

Au total, il coûtera dorénavant au moins 7,6 milliards et sa livraison n’aura pas lieu avant 2031, au mieux. On évoquait 2026 au début de la pandémie, puis 2029 ces dernières années, 2030 depuis septembre.

Pomerleau reste muet

Pomerleau a de son côté refusé de commenter l’attribution du contrat. « Nous vous invitons à contacter la STM », a simplement répondu sa conseillère en relations publiques, Alicia Dufour.

La Presse avait déjà révélé que le consortium était depuis longtemps seul en lice pour obtenir le contrat. L’automne dernier, il avait menacé de se retirer du processus si les conditions du contrat n’étaient pas modifiées à son avantage.

La stratégie avait mené à certaines modifications : la STM avait notamment accepté de réduire les frais de retard prévus, ainsi que le montant de la lettre de garantie financière exigée.

En septembre dernier, la grande patronne du projet défendait l’attribution du contrat même dans un scénario avec un soumissionnaire unique.

« Même si, ultimement, il n’y a qu’un prix déposé, le processus est conforme, donc on peut aller de l’avant techniquement avec l’adjudication du contrat », plaidait à l’époque Maha Clour. « On a écouté le marché. On s’est adaptés. Et on s’attend à ce que le marché s’adapte à nous aussi. On s’attend à ce que le ou les prix soumis reflètent le meilleur prix pour les travaux qui doivent être réalisés. »

Pour la suite, ce n’est pas le seul contrat de réalisation du prolongement de la ligne bleue dans la ligne de mire du consortium Mobilité Bleu Horizon. Le regroupement d’entreprises a en effet également déposé la meilleure offre pour l’« excavation de la future station Langelier », un contrat séparé.

Selon la plateforme publique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), Mobilité Bleu Horizon a proposé de faire le travail pour 58 millions de dollars, alors que son plus proche concurrent demandait 66 millions. Le contrat est toujours « en attente de conclusion », lit-on sur la plateforme.

​​L’ultime station du prolongement à l’est, prévue à Anjou, fera également l’objet d’un contrat distinct, mais on ignore encore le coût prévu ou attendu, l’appel d’offres étant toujours en cours.