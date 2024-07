Chaque vélo BIXI est utilisé plus de sept fois par jour dans la métropole, en moyenne, selon de nouvelles données. Il s’agit d’un sommet en matière de vélopartage à travers l’Amérique du Nord.

C’est ce qu’on apprend dans un récent rapport du National Association of City Transportation (NACTO), un organisme basé à New York réunissant une centaine de grandes villes dont le mandat est d’étudier et d’échanger autour des meilleures pratiques en matière de transport durable.

En se basant sur des données de septembre 2023, le rapport démontre qu’en moyenne, chaque vélo BIXI est utilisé 7,3 fois par jour. Les vélos à pédales sont utilisés 6,6 fois sur une base quotidienne, alors que les véhicules électriques, eux, sont utilisés jusqu’à 8 fois par jour.

Au total, la métropole québécoise a cumulé l’an dernier 12 millions de trajets uniques. Beaucoup plus populeuse, New York fait mieux à ce chapitre avec son système Citi Bike, qui totalise 35 millions de déplacements.

Cela dit, New York arrive bonne deuxième quand on regarde l’utilisation au prorata, avec une moyenne de 5,1 utilisations par jour en moyenne, soit 2,3 pour les vélos standards et 7,8 pour les vélos électriques. Toronto, Boston et Hoboken, dans l’État du New Jersey, complètent le top 5.

TIRÉE DU RAPPORT DE NACTO

« Montréal se distingue avec BIXI […] faisant de nous l’un des leaders du vélopartage en Amérique du Nord. Une preuve de plus que Montréal est une ville où il fait bon pédaler », a réagi mardi Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, par le biais du réseau social X. « Ce n’est que le début », s’est limité à dire le directeur marketing de l’organisme, Pierre-Luc Marier, par courriel.

Dans son rapport, NACTO note toutefois que « même s’il y a plus de déplacements par vélo et par jour, les vélos électriques ne devraient pas remplacer tous les vélos à pédales ». « L’achalandage reste robuste pour les deux options », affirme l’association.

Elle souligne par exemple qu’à Boston, qui ne disposait pas de vélos électriques en libre-service pour le moment au moment de l’étude, le système Bluebikes « a servi plus de trajets par vélo et par jour que presque toutes » les autres villes participantes.

BIXI annonçait récemment que ses vélos avaient été utilisés par 576 000 cyclistes en 2023, un bond de 31 %, ce qui incluait plusieurs journées à plus de 70 000 déplacements. Pour la première fois, des vélos étaient disponibles tout l’hiver dans quelque 150 stations.