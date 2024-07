Montréal repousse de plusieurs années son projet de zone de baignade au parc de la Promenade-Bellerive, dans la foulée d’un nouvel avis de santé publique identifiant « plusieurs enjeux et risques à la santé » liés au secteur.

L’administration Plante fait une croix sur la possibilité d’aménager une zone de baignade avant des travaux majeurs de réhabilitation des berges prévus de 2028 à 2032.

L’avis de santé publique, « ce n’est pas des bonnes nouvelles, dans le sens où on va avoir beaucoup de travail à faire pour arriver à l’objectif d’autoriser la baignade », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs au comité exécutif de Valérie Plante. Ceci dit, « on est contents d’avoir des informations un peu plus claires sur les risques associés » à ce projet, a-t-elle continué. « Au moins, maintenant on sait où on loge. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs au comité exécutif de Valérie Plante

L’aménagement d’une plage de baignade surveillée et ouverte à tous au parc de la Promenade-Bellerive est dans les cartons depuis plusieurs années. En 2021, la mairesse promettait de l’ouvrir l’année suivante, en 2022.

Mardi, La Presse a rapporté qu’un tout nouvel avis de santé publique identifiait plusieurs problèmes avec ce projet. Le document conclut que le sol de la plage est contaminé au plomb et au benzène, que l’eau peut facilement être contaminée par les égouts et que des déversements industriels peuvent s’y produire. La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal a donc recommandé de « limiter l’accès au site et de ne pas permettre la baignade », déjà pratiquée par certains même en l’absence d’une zone dédiée.

En réaction, le projet de zone de baignade est reporté de plusieurs années. Le service des grands parcs de la Ville de Montréal avait déjà dans ses cartons un projet de réhabilitation d’une dizaine de kilomètres de rives, touchant notamment le parc de la Promenade-Bellerive. Échéancier prévu pour les travaux : 2028 à 2032. C’est dans le cadre de ce chantier que le secteur pourrait être décontaminé.

« Ce ne sera pas possible d’aménager quelque chose de temporaire, donc le projet est décalé, a dit Mme Lavigne Lalonde. C’est l’objectif d’avoir un accès à l’eau dans le projet de restauration [des berges] ».

À court terme, « le mobilier [de plage] qui a été installé par l’arrondissement sera retiré et déplacé » pour ne pas inciter les visiteurs à se baigner, a indiqué Mme Lavigne Lalonde. « On va déplacer le mobilier à un endroit qui ne donnera pas accès à l’eau, mais où les gens pourront tout de même s’asseoir, relaxer et apprécier la vue sur le fleuve. […] On ne viendra pas barricader et mettre des barbelés… » Une nouvelle affiche exposant les risques liés à la baignade sera aussi installée.