Réseau d’exo Le « transport à la demande » s’étend en banlieue de Montréal

Après des succès marqués à Belœil et à Terrebonne, exo veut poursuivre le développement du « transport à la demande » en banlieue éloignée de la métropole. Le transporteur implantera dès la mi-août à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn Park ce service personnalisé avec des trajets plus directs et fréquents.