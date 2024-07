(Montréal) Des membres du groupe « The Last Generation » se seraient à nouveau collé les mains au sol, sur l’une des voies à la sortie du débarcadère de l’aéroport Montréal-Trudeau, vendredi, perturbant ainsi la circulation routière à l’aéroport et sur certaines autoroutes.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

« Désolée pour le dérangement – encore ! Notre message est clair : le pétrole tue et il faut que nos gouvernements endossent le traité de non-prolifération des énergies fossiles », a écrit le groupe vers 13 h 30 vendredi, sur les réseaux sociaux.

Quelques minutes plus tôt, l’Aéroport international Montréal-Trudeau avait publié ce message sur le réseau social X : « Une action concertée d’un groupe d’individus occasionne des délais à la sortie du site aéroportuaire de YUL. Les mesures sont en place pour remédier à cette situation dans les meilleurs délais. Nous invitons les usagers à utiliser les Débarcadères Express situés aux stationnements ».

Un peu avant 14 h, « The Last Generation » a publié un communiqué dans lequel il décrit l’intervention : « Vers 12 h 30 HAE, des partisans de Last Generation Canada ont commencé à bloquer le boulevard Roméo Vachon en direction de la zone des arrivées de l’aéroport, avec des banderoles portant l’inscription “Le pétrole tue”. Trois sympathisants ont collé leurs mains sur la route et sont restés sur place. »

Autobus déroutés et circulation perturbée

L’action des activistes a perturbé les services de la Société de transport de Montréal (STM).

« En raison des évènements en cours à l’aéroport, plusieurs lignes de bus sont déroutées. Pour plus d’information, suivez notre compte @stm_bus », a écrit la STM sur X.

Le ministère des Transports, via le service Québec 511, a pour sa part indiqué que certains accès de l’autoroute 520 est et ouest, ainsi que l’autoroute 20 ouest vers l’aéroport, pourraient être fermés temporairement et que des délais sont à prévoir, en raison de la manifestation.

Troisième méfait

Jeudi, un petit groupe de manifestants de la même organisation ont aspergé de peinture les vitres extérieures de l’aéroport.

Le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé jeudi soir qu’un homme de 25 ans et une femme de 29 ans ont été arrêtés pour ces méfaits, puis libérés sous promesse de comparution.

Mercredi matin, les militants écologistes qui réclament la fin de tout nouveau projet d’exploitation fossile avaient perturbé l’accès à l’aéroport une première fois, notamment en se collant les mains au sol sur l’une des voies qui mènent au débarcadère de l’aéroport de Montréal.

Trois manifestants avaient alors été arrêtés.

« The Last Generation » demande au gouvernement canadien d’endosser un traité de non-prolifération des énergies fossiles, donc l’arrêt de l’expansion des énergies fossiles.

« Nous savons qui a allumé les feux. Conférence après conférence, nos hommes politiques ont échoué au niveau international à mettre fin aux combustibles fossiles. L’Accord de Paris est mort ; nous avons besoin d’un véritable traité pour mettre fin à l’ère des combustibles fossiles et assurer une transition juste pour les travailleurs », peut-on lire sur le site internet du groupe.

L’organisation se décrit comme un groupe qui prône la résistance civile non violente.