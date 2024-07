Une nouvelle nappe de pollution a fait son apparition dans le fleuve, à Pointe-aux-Trembles, quelques jours à peine après la fin du nettoyage d’un premier déversement d’huile à moteur survenu plus tôt ce mois-ci dans le même secteur. Cette fois, les autorités pensent toutefois avoir mis le doigt sur une potentielle source de contamination.

La Garde côtière canadienne, responsable de la première opération de ramassage, a confirmé jeudi avoir reçu un rapport indiquant l’apparition « d’une nouvelle nappe d’huile » à la marina de Pointe-aux-Trembles.

« La GCC a remobilisé des effectifs sur les lieux. Des estacades sont déployées, un camion d’aspiration permettant de récupérer les eaux souillées est sur place et des absorbants sont également disposés dans l’eau », explique l’agence fédérale.

Un hélicoptère et un drone sont employés pour fournir un support aérien.

« Ça sent encore plus fort que la dernière fois », indique François Cantin, un citoyen résidant en bordure du fleuve dans le secteur.

Une source potentielle

Contrairement au premier déversement dont l’origine n’avait pas pu être identifiée, le ministère de l’Environnement du Québec a indiqué jeudi qu’une « source terrestre serait envisageable ».

« Des hydrocarbures ont été trouvés dans une conduite longeant le boulevard du Tricentenaire et ayant comme émissaire la marina », a précisé sa porte-parole régionale, Ghizlane Behdaoui. « Les démarches se poursuivent afin de remonter à l’origine de la contamination. »

Des échantillons de cette nappe d’hydrocarbure devront toutefois être analysés afin de vérifier s’il s’agit de la même pollution que celle observée à la marina de Pointe-aux-Trembles jeudi et le 11 juillet dernier.

Le citoyen François Cantin se montre plutôt critique de l’approche des autorités qui n’avaient toujours pas identifié la source du premier déversement. « Ils n’ont pas approfondi leur enquête la dernière fois », disait-il en soulignant que ce nouveau déversement était survenu « comme la dernière fois, à la suite d’une grosse pluie ».

« On est très préoccupé par la situation. […] On veut connaître la source de cette contamination parce que tant qu’on ne le sait pas, ça peut se reproduire et c’est ce qui arrive aujourd’hui », commentait plus tôt la directrice générale du Comité ZIP Jacques-Cartier, Élise Mercure.

Cette dernière dit avoir d’ailleurs signalé au ministère de l’Environnement la présence du contaminant sur les berges de l’île Sainte-Thérèse, bien plus à l’est que la marina de Pointe-aux-Trembles, signe que ce déversement couvrirait une large zone.

À peine terminé

Ce nouveau déversement survient alors que la Garde côtière indiquait deux jours plus tôt avoir terminé le nettoyage des rives du fleuve Saint-Laurent après un premier déversement d’hydrocarbure survenu au même endroit le 11 juillet.

En tout, 19 000 litres d’un mélange d’eau et d’hydrocarbures, qui contenaient approximativement 1000 litres d’hydrocarbures, ont été pompés en lien avec ce déversement. Mais la source de la matière noire et visqueuse, plus tard identifiée comme de l’huile à moteur, reste inconnue à ce jour.

Quelques jours plus tard, Québec avait suspendu son enquête quant à une possible source terrestre de la contamination, une décision « inacceptable » aux yeux de la Fondation Rivière.

La Garde côtière, responsable d’identifier de potentielles sources marines de la pollution, avait aussi indiqué le 22 juillet dernier qu’elle avait « terminé son travail quant à l’identification des sources potentielles de la pollution observée à Pointe-aux-Trembles ».

« Nous pouvons affirmer que si la source coulait en continu, nous serions en mesure de la trouver. À ce jour, il n’y a plus d’apport de pollution à l’environnement », indiquait une porte-parole de l’organisme fédéral, Émilie Proteau-Beaulieu.