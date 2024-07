Les Montréalais devraient apprécier davantage leur ville et réaliser qu’ils font « l’envie de plein de monde », selon le patron sortant des 28 000 employés municipaux de la métropole.

Serge Lamontagne tire sa révérence ces jours-ci après six ans comme directeur général de la Ville de Montréal. Un record de longévité depuis les fusions municipales de 2002.

Montréal, « c’est une belle ville sécuritaire, c’est une belle métropole. Puis j’aimerais ça qu’on en parle comme ça », a lancé M. Lamontagne, plus tôt cet été, en entrevue avec La Presse. « On fait l’envie de plein de monde. Les gens veulent venir. »

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Serge Lamontagne à l’esplanade Tranquille de Montréal

Celui qui se décrit comme un « Montréalais pur et dur » a été choisi comme premier fonctionnaire par Valérie Plante dès ses premiers mois à l’hôtel de ville. Il lui avait offert de l’accompagner pendant deux mandats, mais il a réalisé dans les derniers mois qu’à 66 ans et après plus de 35 ans de carrière, l’heure de sa retraite avait sonné. Début officiel de ce nouveau chapitre : le 1er août. Son remplaçant, Benoit Dagenais, est toutefois en selle depuis plusieurs semaines.

« Il y avait comme un tournant », a-t-il décrit, faisant valoir que les grandes orientations du mandat étaient prises et que la prochaine année serait « plus dans la réalisation ».

La machine est partie. Ça fait qu’il est temps que je me retire. C’était le moment ou jamais. Serge Lamontagne, directeur général sortant de la Ville de Montréal

Et pas question de départ progressif dans ce type d’emploi. « Je ne trouverai jamais une job aussi intense que ça. Il y a des journées, je passe d’un dossier de la culture à l’itinérance, à la police, aux pompiers. Et ce qui monte au directeur général, c’est souvent juste des problèmes », a-t-il dit. Devant l’immense machine administrative de la Ville de Montréal, « il faut être fait fort ».

« Ça vient me chercher »

Sur son téléphone intelligent, Serge Lamontagne montre une vidéo de Bryant Park, captée alors qu’il était en voyage à New York avec l’un de ses fils, en 2014. Un parc urbain de dimensions relativement modestes, inséré au cœur d’un quartier dense et doté d’une patinoire publique.

« J’avais dit à mon gars : on va avoir ça au centre-ville », s’est-il souvenu.

La version montréalaise du Bryant Park, c’est l’esplanade Tranquille, dans le Quartier des spectacles. C’est là que le directeur général sortant a donné rendez-vous à La Presse. « J’avais déjà travaillé sur ce projet, comme directeur général adjoint, en 2011-2012, a-t-il fait valoir. Ça prend du temps avant que ça se réalise », a-t-il dit. Les lieux ont finalement été inaugurés en août 2021.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’esplanade Tranquille, inaugurée en 2021, accueille des évènements toute l’année.

Derrière lui, en plus de l’esplanade Tranquille, on voit le Centre des mémoires montréalaises (MEM), un musée historique ouvert en septembre dernier avec quelques années de retard. Le tout situé au coin de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, un point chaud de la crise sociale qui secoue actuellement les rues de Montréal.

Serge Lamontagne dit comprendre que ce type de mauvaises nouvelles fassent la manchette, mais défend la façon dont Montréal est mené.

Malheureusement, on généralise trop souvent sur la déficience d’administration. Puis ça, oui, ça vient me chercher. Serge Lamontagne, directeur général sortant de la Ville de Montréal

Le scandale des dépenses de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), par exemple, « on l’a regardé et on va le corriger, mais on ne peut pas dire que la Ville est mal gérée ».

Et le gestionnaire s’est penché sur des situations autrement problématiques : après avoir été témoin des scandales à répétition à l’hôtel de ville de Montréal entre 2010 et 2013, Serge Lamontagne a dirigé l’appareil administratif de Laval, dans la foulée du départ de Gilles Vaillancourt.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Serge Lamontagne a été directeur général à la Ville de Laval de 2013 à 2018. À droite, l’ancien maire de Laval, Marc Demers.

« Le gouvernement m’a demandé d’aller réorganiser », a-t-il relaté. « J’ai vécu toutes les grandes crises d’éthique puis de réorganisation. »

« Une grande étape »

Le nouveau retraité n’a pas de projets de retraite précis, au-delà d’un voyage d’un mois en Europe cet été. Il avoue sans problème que ses valeurs sont proches de celles de l’administration Plante, mais exclut totalement la possibilité de se présenter en politique aux élections de novembre 2025.

Je vais travailler sur des causes, mais pas de politique. Je ne suis pas à l’aise publiquement, je ne suis pas un politicien. Serge Lamontagne, directeur général sortant de la Ville de Montréal

Il aura surtout plus de temps à consacrer à ses enfants et à ses petits-enfants. Notamment Henri, « bientôt 5 ans », qu’il met en vedette depuis quelques années dans ses courriels aux milliers d’employés de la Ville.

« Vous l’avez vu grandir à travers mes mots du vendredi », a écrit le directeur général dans son dernier message, début juin. « Nous nous apprêtons tous les deux à franchir une grande étape de nos vies. Le début de l’école pour lui et, pour moi, la retraite et le bonheur de me consacrer plus pleinement à mes enfants et mes petits-enfants. »

« Urbain de nature », Serge Lamontagne quitte la Ville, mais pas la ville.