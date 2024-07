La Piscinette porte bien son nom. Construite dans un ancien conteneur maritime, cette piscine éphémère est bien petite, mais dans un îlot de chaleur comme le Centre-Sud, elle fait un monde de différence.

« Il ne faut pas que les gens sachent que ça existe, sinon tout le monde va venir ! », plaisante Barbara Boutin, plongée dans l’eau jusqu’aux épaules aux côtés de sa fille Flavie. Autour d’elles, le calme règne en ce vendredi midi : une poignée de personnes se baignent sous le regard de sauveteurs, pendant que d’autres se prélassent dans des hamacs juste à côté.

Installée depuis le début du mois de juillet au milieu du parc Jos-Montferrand, dans le Centre-Sud, la Piscinette est accessible gratuitement tous les jours de la semaine, de midi à 19 h. Derrière l’installation de bois qui entoure la piscine d’eau salée, un grand espace couvert de sable et ponctué de parasols s’offre aux usagers qui veulent étirer leur visite.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Il n’existe pas d’autre piscine extérieure que la Piscinette, dans le Centre-Sud.

Le projet tombe à point pour les habitants de Ville-Marie, un arrondissement truffé d’îlots de chaleur où il n’existe aucune autre piscine extérieure publique, sauf sur l’île Sainte-Hélène. « Avec les canicules qu’on a eues cet été, c’est vraiment extraordinaire d’avoir ça ici », ajoute Barbara Boutin, un grand sourire aux lèvres.

Un besoin de fraîcheur

La Piscinette est apparue pour la première fois en 2022 sous forme de projet pilote, avant de renaître cette année. Selon Sophie Mauzerolle, conseillère municipale du district de Sainte-Marie, il s’agissait d’une nécessité. « On est dans un quartier qui subit beaucoup les impacts des changements climatiques, donc on voulait multiplier l’offre en termes d’îlots de fraîcheur », explique-t-elle, assise au bord de la piscine.

Sophie Mauzerolle et son équipe ont cherché une solution peu dispendieuse qui pourrait se construire rapidement. « C’est comme ça qu’on est arrivés à cette idée de piscine dans un conteneur maritime », explique-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La conseillère municipale Sophie Mauzerolle se réjouit de voir un public de tous âges fréquenter la Piscinette.

La Piscinette peut accueillir jusqu’à 20 personnes, une limitation qui rendait la conseillère un peu nerveuse, de prime abord. « Mais on a un bon roulement, affirme-t-elle. C’est arrivé quelques fois qu’une petite file se forme, mais en général, les gens s’installent pour se rafraîchir et ils repartent ensuite. »

En plus de la piscine, le parc Jos-Montferrand s’est doté pour l’été d’un terrain de volley de plage et de bacs à sable, en plus de salles de bains portables. Une programmation gratuite incluant des animations pour enfants, des cours de yoga et des ateliers de danse assure une vie de quartier autour de la Piscinette. « On tenait vraiment à avoir une offre de loisirs complète », explique Sophie Mauzerolle.

Une idée à propager

Étendue dans un des hamacs qui longent la piscine, Théo Dubuc-Carbonneau se repose après une courte baignade. « Je viens ici souvent, même qu’avec mon copain, on se donne parfois rendez-vous ici à l’heure du midi durant nos journées de travail », ajoute la résidante d’Hochelaga, qui a aussi fréquenté la première mouture du projet, en 2022.

La Piscinette est déjà très populaire auprès des résidents du coin, selon Théo Dubuc-Carbonneau. « Ça serait chouette que d’autres arrondissements fassent la même chose, pour que plus de gens puissent en profiter », ajoute-t-elle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La Piscinette connaît déjà un bon achalandage.

Sophie Mauzerolle espère exporter ce modèle dans d’autres secteurs denses où les piscines extérieures se font plus rares. D’autres arrondissements et municipalités ont par ailleurs déjà manifesté leur intérêt, selon la conseillère de la Ville. « Là, on a une infrastructure qui se déplace et qui est très flexible. On espère que ça fera des petits ailleurs ! », souligne-t-elle.