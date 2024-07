Raboteuse et potentiellement dangereuse, la piste cyclable de la Voie maritime du Saint-Laurent manque cruellement d’amour, déplorent des cyclistes. Ceux-ci souhaitent la voir réasphaltée, un projet d’envergure que la Communauté métropolitaine de Montréal compte entamer à l’automne.

Ce tronçon de terre long d’environ 14 km, sis en plein cœur du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et la Rive-Sud, permet de relier le parc Jean-Drapeau au récréoparc de Sainte-Catherine. Or, une pétition lancée en ligne – qui a récolté à ce jour près de 1400 signatures – avance que l’axe cyclable est en « état de décrépitude avancée ».

Un constat que partage la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Consciente de l’urgence, elle a affirmé que les travaux visant à réasphalter entièrement l’axe seraient entamés à l’automne 2024. Une seconde phase d’asphaltage doit avoir lieu à l’automne 2025 et la CMM espère que le tout soit prêt « d’ici deux ans ».

Joint par La Presse, l’un des instigateurs de la pétition, Marc-Antoine Desjardins, s’est réjoui de cette annonce, jusqu’ici passée sous silence. Il a estimé que l’état de la chaussée non seulement était « inconfortable », mais aussi posait « des enjeux de sécurité », surtout pour les « cyclistes moins aguerris ».

Ceux-ci, croit M. Desjardins, peinent à l’heure actuelle à circuler parmi les pavés mal en point et les « zones décharnées » où le bitume est absent ou en piètre état. « En plus, il faut éviter des branches et des nids-de-poule ! », ajoute-t-il. Une situation qu’il était selon lui impératif de corriger.

« Promenade fluviale »

À la CMM, on ambitionne depuis quelques années de revitaliser la bande de terre, d’en faire « quelque chose de plus élaboré ». À cette fin, elle avait annoncé en 2021 un jalon important de son « projet de promenade fluviale du Grand Montréal » – resté dans l’ombre depuis. Or, derrière les portes closes, travaux et tractations se poursuivaient, affirme la directrice des communications, Julie Brunet.

« Ça prend du temps, faire ces gros projets-là », explique-t-elle, d’autant que les exigences réglementaires étaient nombreuses et que le terrain appartient à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, une société fédérale, mais est géré par le parc Jean-Drapeau. « Tout ça est extrêmement long, mais on part en appel d’offres cet été. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La piste cyclable de la Voie maritime, entre l’estacade du pont Champlain et le parc Jean-Drapeau

Après l’asphaltage – à réaliser « en urgence » –, une deuxième phase du projet devrait permettre de mettre en place une piste destinée aux piétons et d’agrémenter le parcours de « haltes cyclistes ». Du mobilier doit également accentuer « l’accès à l’eau », dont les badauds pourront s’approcher davantage. L’appel d’offres pour ce volet se fera indépendamment de l’asphaltage, précise la CMM.

Digne de Paris-Roubaix

Lui-même cycliste, M. Desjardins est d’avis que la remise en valeur de cet axe servira à terme autant les sportifs que les usagers qui cherchent à transiter entre la MRC de Roussillon et le cœur de la métropole. « On a besoin d’un endroit où on peut s’entraîner en toute sécurité et où il n’y aura pas de conflit d’usage », fait-il valoir dans un premier temps.

Ensuite, il s’agira selon lui d’un « lien de transport indéniable »… qu’il compare dans son état actuel à l’épreuve cycliste de Paris-Roubaix, réputée pour être disputée sur une surface intransigeante.

« On est dus, c’est du vieux bitume », résume M. Desjardins, qui voit par ailleurs dans cet axe cyclable un des attraits phares de la métropole. « C’est une signature de la ville, au même titre que le mont Royal ! »

Les travaux auront lieu lors de la saison automnale, une période où la piste cyclable – qui sera alors partiellement fermée – est moins achalandée.