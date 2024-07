Montréal tient ces jours-ci une opération pour libérer les rues des cônes orange pendant les vacances de la construction, qui s’amorcent ce samedi. Fait inusité : ses efforts ont permis de découvrir plus d’une centaine de chantiers illégaux.

« On est allés chercher l’équivalent de trois terrains de tennis, donc à peu près 2080 mètres carrés, en espace public redonné à la population. L’objectif est vraiment de libérer un maximum de rues dès que c’est possible », s’est réjoui vendredi le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Depuis le 24 juin dernier, ses équipes effectuent un blitz de surveillance sur les chantiers de l’arrondissement de Ville-Marie, afin de vérifier si ces derniers sont conformes.

Montréal impose depuis l’an dernier l’installation et le retrait de la signalisation entourant un chantier 24 heures avant le début ou après la fin des travaux, en plus de démobiliser les zones de travaux inactives pendant plus de cinq jours.

Et comme les vacances de la construction durent une dizaine de jours, « on veut s’assurer que les entrepreneurs vont respecter cette règle », affirme M. Sabourin. Il promet que cette surveillance accrue se poursuivra dans les prochaines semaines. « L’accent est vraiment mis sur le développement immobilier et résidentiel, puis tout ce qui est construction industrielle », note-t-il.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin

101 chantiers en moins

Au total, les autorités ont inspecté 416 chantiers en un peu plus de trois semaines. L’an dernier, moins de 390 chantiers avaient été inspectés durant la même période.

Du total, 164 des entrepreneurs qui ont reçu une visite de la Ville ne détenaient pas de permis valides. « On a 63 entrepreneurs qui ont été collaboratifs et qu’on a accompagnés pour obtenir un permis. Mais pour le reste, donc 101 d’entre eux, on a fait fermer le chantier », dit le relationniste.

Si ce n’était pas du travail qu’on a fait avec nos inspecteurs et l’Escouade mobilité, sincèrement, ce serait le Far West au centre-ville. Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal

Outre les chantiers eux-mêmes, plus de 1360 éléments de signalisations ont par ailleurs été récupérés par la Ville pour fluidifier la circulation. Il peut s’agir par exemple de cônes orange abandonnés, de panneaux inutiles ou de tout autre instrument de chantier à la traîne ou non conforme.

Un effort similaire est en cours sur le réseau du ministère des Transports. Des chantiers seront notamment suspendus sur les autoroutes 50, 20 et 10, ainsi que sur la route 116 sur la Rive-Sud de Montréal, durant les vacances de la construction.

L’an dernier, Québec s’était également engagé, dans la foulée du Sommet sur les chantiers, à retirer les cônes au bout de 72 heures d’inactivité sur un chantier et à privilégier des glissières métalliques aux cônes sur ses chantiers lorsque possible.