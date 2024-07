Près de 400 visites des policiers de l’Escouade Éclipse au cours des cinq dernières années, des individus reliés au crime organisé assis à ses tables et observés à au moins 736 reprises, une arme à feu qui transite par ses cuisines, des coups de feu tirés dans ses vitrines, des clients qui ne respectent pas les mesures sanitaires ; tout ça a pesé lourd dans la réflexion des juges de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui ont décidé de suspendre les permis d’alcool de la fréquentée pizzéria Moretti de la rue Wellington à Montréal pour une période de 25 jours.

Le contentieux de la RACJ, qui avait hérité du dossier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), demandait une suspension de 40 jours et l’avocat du restaurant, de 10 jours, mais les juges ont tranché la poire en deux, constatant tout de même des efforts, quoiqu’insuffisants, du propriétaire, visant à améliorer la sécurité dans l’établissement.

Durant les audiences qui ont eu lieu ce printemps, des policiers du SPVM, dont certains de l’Escouade Éclipse, spécialisée dans la surveillance des établissements licenciés et la collecte de renseignement sur le crime organisé, ont témoigné qu’entre janvier 2019 et mars 2024, ils ont observé, dont certains à plus d’une reprise, plus de 730 individus reliés au crime organisé au restaurant Moretti.

Des coups de feu ont également été tirés dans les vitrines du restaurant l’automne dernier.

Lors d’une visite de la police, un client a tenté de cacher son arme de poing en entrant dans les cuisines et en la confiant à un employé, en juin 2019.

Tout ça a été relevé par les témoins durant les audiences.

« Ce qu’il importe cependant de retenir ici est que l’établissement est fréquenté de façon récurrente par une certaine clientèle qui, en raison de leur affiliation à des groupes criminalisés, risque de mettre en péril la sécurité des autres clients, et donc la sécurité du public. À cet égard, le Tribunal ne peut faire abstraction de la violence armée qui sévit entre bandes rivales et groupes criminalisés dans la grande région de Montréal. Cette violence armée se manifeste parfois à toute heure du jour, sans égard pour la vie et la sécurité des personnes innocentes susceptibles d’être la cible d’une balle perdue », écrivent notamment les juges administratifs dans une décision de 30 pages rendue vendredi.

« Les évènements violents survenus au cours des dernières années à Montréal reflètent l’insouciance et la désinvolture à l’égard de la vie humaine qu’affichent certains acteurs et hommes de main du crime organisé, d’où la nécessité pour la titulaire de prendre les mesures nécessaires pour écarter ce type de clientèle de son établissement », poursuivent-ils.

Pas assez présent

Les juges soulignent toutefois que rien dans la preuve ne démontre que l’établissement est contrôlé par le crime organisé, que son propriétaire, Nicola Monaco, a des liens avec celui-ci ou que des activités criminelles se déroulent au Moretti.

Ils notent que la majorité de la clientèle est composée de jeunes professionnels qui ne sont pas d’intérêt pour la police.

Les juges comprennent que le propriétaire ne peut pas connaître tous ses clients et soulignent ses efforts pour empêcher des atteintes à la tranquillité publique, notamment l’embauche d’agents de sécurité, l’installation d’une vingtaine de caméras et la pose de pellicules protectrices sur les vitrines.

Mais les juges déplorent qu’à au moins quatre reprises, les employés du Moretti ont refusé de collaborer avec les policiers et ils recommandent à M. Monaco d’être davantage présent dans son établissement.

« Une présence régulière plus constante de sa part aura certainement pour effet qu’il ait une meilleure connaissance des situations problématiques qui s’y déroulent et ainsi un plus grand contrôle pour les régler ».

« Le Tribunal estime, malgré les prétentions de la titulaire à l’effet contraire, que l’ajout d’une arche détectrice de métal aurait certainement pour effet d’améliorer la sécurité à l’établissement », ajoutent les juges administratifs.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.