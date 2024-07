Encore plus cher et encore plus en retard

N’achetez pas immédiatement votre billet pour la ligne bleue direction Anjou : le projet de prolongement du métro de Montréal sera plus long et plus coûteux que prévu, passant à près de 8 milliards de dollars, selon un document récemment soumis à Québec. Ce dernier prévoit aussi au moins un an de retard supplémentaire.

La Presse a appris de plusieurs sources que la Société de transport de Montréal (STM) avait récemment informé le Conseil des ministres que l’objectif d’achever le projet en 2030 pour 6,4 milliards de dollars ne tient plus. Il en coûtera dorénavant au moins 7,6 milliards et sa livraison n’aura pas lieu avant 2031, au mieux. On évoquait 2026 au début de la pandémie, puis 2029 dans les dernières années, et 2030 depuis septembre.

« Le dossier d’affaire du prolongement de la ligne bleue doit être officiellement autorisé par le Conseil des ministres. Cette décision est attendue pour l’été 2024 », a indiqué la STM, sans vouloir confirmer si l’échéancier et le budget actuel étaient encore valides.

Or, d’après nos informations, les négociations viennent de se terminer entre Ottawa et Québec pour déterminer qui paiera quoi en vertu de ce nouveau dépassement de coûts. Les deux gouvernements se seraient entendus pour rehausser leur financement de part et d’autre.

Une source a confié jeudi que le processus s’était accéléré ces derniers jours et qu’une annonce était prévue d’ici quelques semaines à ce sujet. Les changements devront donc être adoptés bientôt par le C.A. de la STM.

Des économies d’environ 1,1 milliard avaient pourtant été dégagées il y a deux ans par le bureau de projet de la STM, après que le gouvernement eut fait valoir des inquiétudes sur le montage financier. Selon ce qui avait été avancé à l’époque, la construction de la station Anjou sous l’autoroute 25 et non à l’ouest, comme cela était initialement prévu, permettait de minimiser les expropriations et de réduire la facture.

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on indique que Québec « s’est assuré d’aller chercher un financement supplémentaire de la part d’Ottawa alors que l’inflation, notamment, fait augmenter les coûts des projets d’infrastructures partout dans le monde ». « Les Montréalais verront le chantier s’activer dans les prochaines semaines », a-t-on assuré.

Le cabinet du ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, lui, dit travailler « activement avec le Québec pour finaliser le financement de ce projet ».

« L’engagement du gouvernement du Canada à renforcer le transport en commun et le transport actif dans tout le pays est plus fort que jamais », soutient son attachée de presse, Laura Scaffidi.

« Évidemment les délais ont eu un impact sur le montage financier. Cela démontre l’importance qu’on accélère le développement de nos grands projets », a réagi Marikym Gaudreault, au nom du cabinet de Valérie Plante.

Par contre, « le prolongement de la ligne bleue est bien en marche, c’est une excellente nouvelle. Après des années d’attentes, les Montréalaises et Montréalais de l’Est de Montréal peuvent maintenant se dire : ça y est », ajoute-t-elle.

Échéance imminente

Il faut dire que le temps commence à presser dans ce dossier : la STM doit signer le plus gros contrat du projet, sa « colonne vertébrale », avant le 30 juillet. Le mandat consiste à percer le tunnel et à excaver certaines stations.

Le processus d’attribution de ce contrat ambitieux a débuté il y a plus de deux ans. Les soumissionnaires intéressés avaient jusqu’au 1er février dernier pour remettre leur soumission, qui devait demeurer valide pendant 180 jours, d’où l’échéance de juillet.

La STM a refusé de dévoiler le résultat de cet appel d’offres. « Le processus d’adjudication se poursuit et le bureau de projet fera une annonce à cet effet une fois que ce processus sera complété », a indiqué l’organisation.

La Presse a déjà rapporté que seul le consortium Mobilité Bleu Horizon, mené par les entreprises Pomerleau et EBC, était encore en lice. Conscients de cet état de fait, les entrepreneurs avaient demandé des changements importants dans le contrat à venir, à défaut de quoi ils pourraient claquer la porte. La STM avait accepté certaines de leurs demandes.

Près de six mois après le dépôt de leur soumission, tout indique que Pomerleau ne doute pas d’avoir remporté le mandat. L’entreprise a même récemment publié une offre d’emploi annonçant que le candidat choisi jouerait « un rôle clé en soutenant les équipes de projet de la Ligne Bleue dans leurs tâches ». L’entreprise a rapidement retiré cette offre d’emploi après la demande d’entrevue de La Presse à ce sujet.

« Des projets d’une telle envergure nécessitent la mobilisation d’un grand nombre de ressources dans de courts délais, et c’est tout à fait naturel de démarrer rapidement le recrutement. Cette pratique d’industrie permet aux constructeurs d’être opérationnels dans les plus brefs délais en cas d’obtention de contrats », a indiqué un porte-parole de l’entreprise, Jean-Philippe Lepage.

Déception pour les usagers

Chez Trajectoire Québec, qui représente les intérêts des usagers du transport collectif, la directrice Sarah V. Doyon déplore les nouveaux retards en vue. « On attend cette ligne depuis tellement longtemps, donc c’est sûr que c’est décevant de savoir que ça va être plus long qu’anticipé. Cela dit, je ne peux pas dire que c’est étonnant », note-t-elle en entrevue.

Tous les projets de transport collectif, en ce moment, sont complexes à réaliser en raison de la structure de la gouvernance. Sarah V. Doyon, directrice de Trajectoire Québec

Elle espère que l’arrivée de l’agence des transports du gouvernement, censée réduire les délais et les coûts, changera durablement les choses dès l’automne prochain.

Dès son dépôt, en mai, le projet de loi créant Mobilité Infra Québec avait suscité de l’inquiétude. « Nous sommes préoccupés par la création d’une nouvelle structure qui viendra cannibaliser l’expertise déjà bien présente dans les secteurs publics », avait notamment fait valoir la STM.

« Ce qu’on va donner comme pouvoirs à cette agence, on devrait aussi le donner aux sociétés de transport qui construisent des projets, comme la STM. Là, peut-être qu’on réduirait les délais », conclut Mme Doyon.