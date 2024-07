Les usagers rencontrant des problèmes sont invités à contacter le service client de BIXI pour toute question ou difficulté de location, soit par courriel, par téléphone au 514-789-BIXI ou encore en ligne via le service de conversation en direct.

Des dizaines de points d’ancrage BIXI Montréal étaient en panne jeudi matin en raison d’un « problème de connectivité », au grand dam des usagers. L’organisme affirme travailler à résoudre la situation le plus rapidement possible.

Sur le réseau social X, la direction du groupe paramunicipal a en effet indiqué que « depuis quelques heures, une quarantaine de stations BIXI sont indisponibles de façon intermittente dû à un problème de connectivité, que nos fournisseurs travaillent ardemment à résoudre ».

« Nos équipes travaillent activement pour rétablir le service complet le plus rapidement possible et nous sommes désolés des désagréments occasionnés à ces stations », a ajouté l’organisation dans un courriel.

On invite les usagers rencontrant des problèmes à contacter le service client de BIXI pour toute question ou difficulté de location, soit par courriel, par téléphone au 514-789-BIXI ou encore en ligne via le service de conversation en direct.

Au total, le réseau de BIXI comprend quelque 11 000 vélos, dont environ 2600 sont électriques. Ces derniers sont répartis dans 900 stations, situées en grande partie sur l’île de Montréal, mais aussi à Laval, Longueuil, Terrebonne, Sainte-Julie, Westmount, Montréal-Est, Boucherville et Ville Mont-Royal.

BIXI annonçait récemment que ses vélos avaient été utilisés par 576 000 cyclistes en 2023, un bond de 31 %. Plus de 11 millions de déplacements ont été effectués, avec plusieurs journées à plus de 70 000 déplacements. Pour la première fois, des vélos étaient disponibles tout l’hiver dans 150 stations.