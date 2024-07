Québec change la tête dirigeante de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour une deuxième fois en deux ans. Le gouvernement écarte ainsi Patrick Savard, dont le double emploi créait des remous à l’interne, pour le remplacer par l’ancienne sous-ministre adjointe au ministère des Transports.

C’est ce qu’ont indiqué plusieurs sources à La Presse, à l’issue d’un conseil des ministres ayant entériné la décision. Celle-ci devrait être confirmée dans un communiqué du gouvernement en fin de journée.

Il s’agit d’un second changement à la tête de l’organisation en deux ans à peine. En avril 2022, Patrick Savard avait remplacé Pierre Shedleur, son prédécesseur qui était à la tête de l’ARTM de 2017 à 2022.

Depuis sa nomination, en avril 2022, M. Savard faisait toutefois face à une forte contestation en raison de sa volonté annoncée de continuer à cumuler deux emplois. Il assumait en effet simultanément la direction générale de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), au grand dam d’une partie de certains autres collègues administrateurs de l’Autorité.

Ex-directeur général de la Ville de Longueuil, Patrick Savard touche annuellement 243 000 $ à l’OIQ et sa rémunération aurait frôlé les 200 000 $ à l’ARTM, selon des informations recueillies l’été dernier.

L’ARTM l’avait défendu en soutenant que le rôle de président « n’est pas un poste à temps plein ». L’Autorité avait plaidé que M. Savard s’était assuré de respecter le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics et le Code d’éthique et de déontologie auprès d’un consultant juridique indépendant.

N’empêche, en coulisses, des dirigeants s’étaient montrés préoccupés par ce double rôle « en plein cœur d’une très grande transformation » pour le transport collectif, qui vivait alors les balbutiements d’une crise profonde de financement et une accélération du développement de certains projets d’infrastructure.

Selon nos informations, le président sortant de l’Autorité digérerait très mal la nouvelle. On indique d’ailleurs en coulisses craindre que de possibles procédures judiciaires puissent être enclenchées vu le niveau de tensions, mais rien n’est encore confirmé à cet égard.

La porte ouverte à Ginette Sylvain

Pour la suite, c’est l’ex-sous-ministre adjointe au ministère des Transports, Ginette Sylvain, qui prendra la relève. Elle avait notamment été impliquée de près sur le comité de transition de la loi ayant mis au monde l’ARTM, il y a déjà plusieurs années. La haute fonctionnaire, comptable de profession, a également été sous-ministre adjointe au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

De 2017 à 2020, la nouvelle présidente a par ailleurs été consultante pour le compte de l’Autorité régionale sur les dossiers de la refonte tarifaire et de la tarification sociale.

Auparavant, elle a aussi été directrice générale adjointe aux opérations d’Emploi-Québec, en plus d’être passée par Les Centres jeunesse de Montréal, le Curateur public du Québec et le Bureau du Vérificateur général.

« Nous saluons l’arrivée de Mme Sylvain à la présidence du Conseil d’administration de l’ARTM. Son expérience et sa fine connaissance des transports sont des atouts importants pour relever le défi de la mobilité durable au Québec », s’est limité à dire mercredi le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en remerciant Patrick Savard « pour sa précieuse collaboration dans le développement du transport collectif » ces dernières années.

L’ARTM a été créée en 2017 pour chapeauter le travail de tous les exploitants des transports en commun du Grand Montréal. C’est elle qui encaisse les revenus de vente des titres de transport, qui attribue les budgets annuels et qui planifie le développement de nouveaux projets.

Avec Philippe Teisceira-Lessard, La Presse