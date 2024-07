Un regroupement de microbiologistes appelle le Réseau express métropolitain (REM) et son constructeur à « contrôler rapidement le niveau d’humidité » dans le tunnel Mont-Royal, où de la moisissure découverte la semaine dernière fait craindre des dangers pour les travailleurs en matière de qualité de l’air.

« On veut que les gens impliqués au niveau du REM, ce soit des gens compétents en la matière. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui s’autoproclament expertes et spécialistes en qualité de l’air, alors qu’elles ne le sont pas. Ça pourrait très bien être le cas ici, donc il faudra être très prudent », affirme le président de l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ), Marc Hamilton.

Plus tôt, la semaine dernière, des photos du chantier du tunnel Mont-Royal révélées par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction – International (CPQMC-I) avaient montré ce qui s’apparentait à des taches noires visibles sur des pièces de bois et des surfaces de béton.

Depuis, « ils ont décidé de changer les panneaux pour en mettre des nouveaux en carbone, pour que la moisissure s’y accroche moins », note le directeur des communications du Conseil, Carl Charest. Il dénonce toutefois que « la prolifération va continuer pareil, parce que l’humidité est à 80 % ». « On a beau mettre des panneaux différents, si on ne règle pas l’humidité, on ne règle pas le problème », résume-t-il.

« Quand on rentre là, on n’est plus capable de respirer. L’humidité est tellement élevée que ça te prend comme au nez », ajoute M. Charest.

Se baser sur la science

À l’AMQ, Marc Hamilton abonde en ce sens. « Il faut contrôler rapidement le niveau d’humidité dans le tunnel pour que les moisissures actuelles n’aient pas assez d’eau pour croître sur une surface. Mettre des produits pour retirer les taches sur les morceaux de bois contaminés, ou remplacer ces derniers en pensant que ça va réduire, ça n’aidera pas nécessairement », note-t-il.

« Il faut vraiment prendre des décisions basées sur la science, sinon ça pourrait empirer la situation et occasionner des problèmes graves de santé aux travailleurs », persiste M. Hamilton.

La situation n’est pas sans rappeler celle du tunnel La Fontaine, dont le mégachantier a été retardé de deux semaines après la découverte de moisissures dans le corridor de service, en août 2023. Dans le tunnel Mont-Royal, les travaux sont déjà en accéléré pour rattraper le retard dû à la découverte d’explosifs centenaires, en 2020.

NouvLR, responsable de la construction du REM, indique de son côté que depuis le début des travaux, ses équipes sont présentes « tous les jours […] pour contenir les risques et protéger [les] travailleurs ».

Un « protocole spécifique aux moisissures », qui a été présenté aux travailleurs, a été mis sur pied et « fait l’objet d’un suivi régulier », dit l’organisation, qui mise sur des systèmes de ventilation complémentaires, des mesures récurrentes de la qualité de l’air, en plus de nettoyage et de traitement des surfaces.

« Nous confirmons qu’il n’y a pas de prolifération dans l’ensemble du tunnel Mont-Royal. Les exemples soulevés sont limités à quelques secteurs très isolés et traités », assure-t-on au passage.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), elle, dit avoir été informée de la situation et indique qu’elle assurera « le suivi approprié de la problématique sur ce chantier ».