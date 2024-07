L’Escouade Village est chargée de la propreté et de l’entretien horticole dans le quartier montréalais. Sur la photo, Claude Poirier et Sasha Baga.

Lundi matin, dans le Village. Quelques déchets jonchent le sol, quelques éclopés de la vie dorment, accotés sur les boules disco géantes qui décorent la rue Sainte-Catherine, tandis que d’autres se préparent une dose de drogue et que des travailleurs se rendent au boulot.

Au milieu de cette faune apparaît un duo dynamique vêtu de t-shirts roses : Claude Poirier tire une poubelle dans un chariot rose et Sasha Baga conduit un tricycle électrique dont le coffre avant est rempli de bidons d’eau.

C’est l’Escouade Village, chargée de la propreté et de l’entretien horticole.

Sa particularité ? Elle est composée d’un pensionnaire d’une résidence de la Maison du Père, la Maison Wolfe, qui a pignon sur rue dans le Village, et d’un superviseur, qui vit aussi dans le quartier.

Pendant que Claude et Sasha s’affairent, des gens les saluent, leur demandent des informations, les félicitent pour les belles fleurs.

Des résultats concrets

« Ce que je fais, je ne vois pas ça comme un travail. Je ne vois pas le temps passer », témoigne Claude Poirier, qui fait partie de l’une des quatre équipes formées par la Société de développement commercial (SDC) du Village en mai, au début de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sasha Baga voit dans cet emploi une façon de redonner à la communauté où elle travaille depuis 15 ans.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’idée des Brigades Village vient de Gabrielle Rondy (à droite sur la photo), directrice générale de la Société de développement commercial du Village.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quatre équipes ont été formées par la Société de développement commercial du Village en mai, au début de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine.

Quand il est jumelé avec Sasha Baga, une femme trans qui travaille comme drag queen dans le quartier, l’homme de 72 ans aime blaguer et raconter des bribes de sa vie, à l’époque où il s’occupait de l’entretien de plusieurs bars du Plateau Mont-Royal.

« Ça me fait du bien, je ne suis pas capable de rester à l’intérieur. Et en plus, on voit des résultats concrets, on voit les fleurs qui sont de plus en plus belles », dit-il.

« C’est valorisant de contribuer à embellir notre quartier, les commerçants sont reconnaissants. Et c’est super d’être jumelé à des gens qui ont un parcours différent, on les voit évoluer et être fiers de ce qu’ils font », ajoute Sasha Baga, qui voit dans cet emploi une façon de redonner à la communauté où elle travaille depuis 15 ans.

L’idée des Escouades Village vient de Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village.

« On aurait pu embaucher une compagnie pour faire l’entretien des fleurs, avec les fonds qu’on a reçus pour la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine, mais on s’est dit : pourquoi pas faire contribuer des gens qui habitent dans le quartier, qui ont un sentiment d’appartenance ? Je crois que de petits projets comme celui-ci, qu’on a monté en une semaine avec des moyens limités, peuvent faire une grosse différence dans la vie des gens. »

À la Maison du Père, le coordonnateur de l’insertion et du maintien en logement, André Leroux, n’a pas mis beaucoup de temps à embarquer dans le projet.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE André Leroux, coordonnateur de l’insertion et du maintien en logement à la Maison du Père

« C’est bien de faire sortir les gars de leur routine. Ce sont des hommes de cœur, dit-il. Ça change l’image qu’ils ont aux yeux de monsieur et madame Tout-le-Monde. »

Drogue

Le Village est réputé comme un secteur où se retrouvent de nombreux poqués, itinérants et consommateurs de drogue. N’est-ce pas hasardeux de côtoyer ces gens jour après jour ?

« On les connaît tous et ils sont conscients de ce qu’on fait, répond Claude Poirier. Ils sont reconnaissants et sont plus respectueux. Ils n’ont pas envie de faire du grabuge une fois qu’ils nous connaissent. »

Une des tâches de l’escouade est de repeindre les boîtes à fleurs lorsqu’elles sont la cible de graffiteurs. Depuis qu’ils s’en occupent, ils remarquent une diminution des graffitis.

L’escouade doit cependant être sur ses gardes : on est déjà tombé sur des seringues dans les boîtes à fleurs, et même un couteau. Ils évitent aussi de s’approcher des personnes qui peuvent avoir un comportement imprévisible.

M. Poirier espère, tout comme Gabrielle Rondy, que le projet pourra se poursuivre même après la réouverture de la rue Sainte-Catherine aux voitures, à la mi-octobre.

Comme il emménage bientôt dans un logement à lui, sur le Plateau Mont-Royal, après sept ans à la Maison Wolfe, il souhaite garder contact avec le secteur du Village, pour lequel il a un attachement particulier. « Contribuer au quartier, c’est ça qui me motive », dit-il.