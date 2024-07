Il aura suffi d’un peu plus d’une heure pour que le camion poubelle avale l’entièreté du campement de fortune sous le regard de ses habitants. Ce dernier s’était élaboré depuis plusieurs mois le long du réseau vert Henri-IV, dans Rosemont.

Assis à l’entrée de sa tente sur son matelas de fortune, Richard Côté observe avec le regard vide le camion poubelle qui s’approche de son campement qu’il occupe depuis mars dernier.

Ce vétéran de 66 ans s’est retrouvé à la rue il y a trois ans après avoir été évincé de son logement qu’il occupait depuis une trentaine d’années.

« Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, ça n’a pas de sens, soupire Richard Côté. Comment veux-tu y arriver quand il n’y a presque pas d’appartement en dessous de 850 $ et que tu as 1200 $ de bien-être [social]. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Ville de Montréal a procédé au démantèlement d'un campement dans le quartier Rosemont

Il regarde consterné l’installation de son voisin se faire avaler par le camion poubelle, pendant qu’il s’attarde à remplir une poubelle qu’il a récupérée non loin de là pour y mettre ses effets personnels.

« C’est sûr que le moral est plus que diminué », dit-il au moment où un contremaître de la Ville de Montréal s’approche de lui en buvant son café. Ce dernier lui explique alors qu’il est venu « ramasser ce qui va aux déchets ».

« Si tu as un cinq de lousse, je suis disponible, lui exclame Richard. Avec ma hanche qui commence à guérir ça ne me tente pas de me forcer pour me trimballer tout ici, je suis arrivé ici j’avais rien. »

Voyant les employés de la Ville s’affairer aux abords de sa tente, il surveille tant bien que mal qu’aucune de ses affaires ne soit emportée alors que les palettes de bois se font déchiqueter par la mâchoire du camion poubelle.

« Tiens, il y a un chandail qu’était là », lui lance alors un contremaître qui venait de trouver la pièce de tissu à même le sol. Pour Richard Côté, ça « fera une guenille de plus ».

Pour l’homme en situation d’itinérance, le message aux différents paliers gouvernementaux est clair.

« Avant de prendre une décision, check donc tous les angles où tu aurais pu avoir fait une erreur », dit-il.

« Je commençais à me sentir chez nous »

Quelques mètres plus loin, Bertin Babineau pointe du doigt un carré de terre battue où se situait il y a encore quelques minutes sa tente.

Cela fera quatre ans le 22 octobre prochain que Bertin Babineau habite dans la rue. Il est arrivé le long de la promenade à l’automne dernier pour y déposer sa « maison » comme il l’appelle.

L’endroit où il y a des trous, j’ai passé l’hiver-là. Je commençais à me sentir chez nous et à cause de certains évènements et certaines personnes je me fais déloger. Bertin Babineau

« Juste en voyant des trous [je me dis que] c’était ma maison, ajoute Bertin avant un long silence songeur. On va penser à d’autres choses et que je vais avoir une nouvelle maison dans pas long. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Selon lui, des incidents auraient eu lieu après l’arrivée d’autres campeurs, mais le décès d’un jeune homme d’une vingtaine d’années sur la voie ferrée il y a plusieurs semaines aurait précipité le démantèlement du campement.

« J’étais avec deux de mes chums, j’ai pris une bière avec le jeune homme, il nous a dit qu’il allait prendre le train, explique l’air attristé Bertin. On pensait-tu que c’était ça qu’il voulait dire. »

L’homme de 63 ans ne sait pas encore où il passera la prochaine nuit, mais il assure qu’il n’ira « pas loin ».

« On n’ira pas à Longueuil non plus », dit-il.

Au moment d’écrire ces lignes, le Canadien National n’a pas répondu aux questions de La Presse concernant le motif derrière la demande de démantèlement de ce campement.