Une fuite d’eau qui dure depuis plus d’un mois exaspère des résidants de la Cité-du-Havre. L’arrondissement de Ville-Marie ne prévoit pas la colmater avant le 23 juillet.

Ce qu’il faut savoir Une rupture de la canalisation de l’avenue Pierre-Dupuy n’a pas été réparée depuis plus d’un mois. Les habitants de Cité-du-Havre ne comprennent pas l’inaction de l’arrondissement de Ville-Marie. Selon la Ville, la fuite sera colmatée le 23 juillet.

« Il ne se passe absolument rien », déplore Gilles McDuff, qui réside sur l’avenue Pierre-Dupuy depuis 20 ans.

Cette artère, connue pour ses œuvres architecturales Habitat 67 et Tropiques Nord, est aussi une voie de passage importante pour les touristes et les Montréalais qui fréquentent les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène.

« Un moment, ils ont coupé l’eau, et puis, quand ils ont rétabli l’eau, pendant 24 à 48 heures, on devait la faire bouillir », ajoute M. McDuff.

« Ils ont seulement mis une plaque de métal et c’est tout », rapporte pour sa part Garo Nazirganian, gestionnaire d’immeuble aux Tropiques Nord. « Quand est-ce qu’ils vont réparer ? », ajoute-t-il, visiblement agacé. « Tout le monde se plaint ! »

Au moment de réparer la fuite, certaines vannes ont dû être fermées, a confirmé Hugo Bourgoin, porte-parole de la Ville de Montréal. C’est ce qui a entraîné une coupure d’eau dans un secteur plus large que ce qui était prévu.

« Il a donc été convenu de rouvrir les vannes, le temps de faire certaines vérifications sur le réseau », a-t-il affirmé.

Une plaque de métal… qui remplace un cône orange

Les résidants et les habitués du secteur rencontrés lors de notre passage, lundi, ont indiqué que l’eau s’écoulait presque sans discontinuer depuis plusieurs semaines, sans pratiquement aucune intervention de la Ville.

Une large plaque de métal recouvre et contient quelque peu le torrent qui se jette directement dans la bouche d’égout située à proximité de l’entrée de l’ancien pavillon « Le génie créateur de l’homme » datant de l’Expo 67.

Dominique Lambert passe devant la fuite d’eau pratiquement tous les jours depuis un mois.

Auparavant, « ils avaient planté un cône orange […] à l’envers dans la fuite d’eau », indique-t-elle. Ce cône est toujours visible sur le terrain gazonné bordant la fuite.

Puis, un matin, elle constate qu’il n’y a plus aucune pression dans son robinet. Elle dit avoir reçu un courriel de son immeuble indiquant que la Ville procédait à des travaux dans le secteur, ce qui nécessitait de couper l’accès à l’eau.

« Quand je suis revenue [chez moi], je me suis rendu compte que le cône n’était plus planté là, mais il y avait une espèce de plaque de métal qui faisait juste cacher la fuite d’eau », dit Mme Lambert.

Lorsque l’eau courante a été rétablie dans la même journée, un avis d’ébullition d’eau a été mis en vigueur pour la fin de semaine, dit-elle.

Selon la Ville de Montréal, une seule plainte a été déposée au 311 à propos de la fuite. « L’eau étant une ressource précieuse, la Ville met toutes les mesures en place afin de minimiser les fuites sur son réseau », affirme Hugo Bourgoin.

« On ne comprend pas », lâche Gilles McDuff, en fin d’entrevue.