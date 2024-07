Une rupture de canalisation majeure est survenue vendredi à l’intersection du boulevard Décarie et du boulevard de Maisonneuve, entraînant l’inondation d’un viaduc et une importante baisse de pression de l’eau dans les installations du CUSM.

La Ville de Montréal ignore toujours ce qui a causé la rupture de canalisation majeure ayant suspendu des chirurgies au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la semaine dernière. La conduite était toutefois pratiquement centenaire, datant des années 1930.

« Ni l’arrondissement ni la Direction du Service de l’eau de la Ville ne connaissent la raison précise du bris sur cette conduite, qui semble datée de 1931 », a en effet indiqué lundi le chef de division aux communications et au service aux citoyens de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Etienne Brunet.

Entre les lignes, on comprend donc que le vieillissement de la structure pourrait être lié. On ne sait pas encore avec précision si des travaux municipaux étaient prévus à cet endroit, mais tout indique que la Ville était au fait de l’état de l’aqueduc, un type d’infrastructure dont la durée de vie est de 75 à 100 ans.

La circulation automobile a repris durant la journée de samedi sur le boulevard Décarie, soit deux jours plus tôt que prévu, les travaux requis ayant été réalisés promptement. Le boulevard avait d’abord été fermé vendredi en direction sud entre les rues Sherbrooke et Saint-Jacques et le boulevard de Maisonneuve, entre les avenues Girouard et Northcliffe. On pensait alors les rouvrir ce lundi.

À ce stade-ci, « il manque uniquement la couche de finition d’asphalte et nous sommes à évaluer à quel moment cela sera fait », a avancé lundi M. Brunet lorsque questionné sur l’état actuel de la chaussée.

Les travaux restants devraient prendre environ une demi-journée de travail. Les autorités municipales affirment envisager la possibilité de les faire à un moment moins achalandé, soit en soirée de semaine ou encore la fin de semaine prochaine.

Vendredi, vers 1 h 30, une rupture de canalisation était survenu à l’intersection de cet axe fort achalandé et du boulevard de Maisonneuve. Le tout avait entraîné l’inondation d’un viaduc et une importante baisse de pression de l’eau dans les installations du CUSM, situées au site Glen.

Peu après, le CUSM avait annoncé que toutes les chirurgies – à l’exception des opérations d’urgence – étaient annulées pour la journée à l’Hôpital Royal-Victoria et à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Les services cliniques ont toutefois finalement repris en début d’après-midi, le même jour.

A priori, les patients dont l’intervention avait été annulée vendredi matin seront opérés à une date ultérieure, le plus rapidement possible. « Nous allons contacter ces patients dans les plus brefs délais », avait assuré une porte-parole du CUSM, Gilda Salomone.

