Christian Lemelin avec la sculpture et le véhicule où il affirme qu’elle se trouvait depuis six ans

Une sculpture de l’artiste Charles Daudelin disparue d’un quai de la station de métro Mont-Royal vient d’être retrouvée, a appris La Presse.

Christian Lemelin, un récupérateur de métal, dit l’avoir trouvée en 2018 ou 2019 dans une benne à débris de construction située près de la station, alors que celle-ci subissait des travaux majeurs. Il l’aurait gardée.

Un reportage paru en décembre dernier lui aurait toutefois fait réaliser que la Société de transport de Montréal (STM) était à la recherche de cette Bande verticale (1966). Elle faisait partie d’un ensemble de 32 pièces d’aluminium, toutes uniques, incrustées dans les murs de briques brunes de la station.

En début d’année 2024, M. Lemelin a donc contacté le fils de Charles Daudelin, cité dans l’article. « Je lui ai dit : c’est moi qui l’ai, votre pièce », a relaté le récupérateur de métal en entrevue téléphonique.

Il indique qu’il se « doutait » dès le départ que la pièce valait davantage que les 8 $ d’aluminium dont elle était constituée, raison pour laquelle il ne l’a pas vendue et s’en souvenait encore des années plus tard.

Toujours selon M. Lemelin, la sculpture aurait passé les dernières années dans son ancien véhicule de travail, stationné chez un garagiste de Sainte-Agathe en attendant une éventuelle réparation. « Ma van était entreposée là depuis six ans » avec la pièce à l’intérieur, a-t-il dit.

La STM a finalement pris possession de la sculpture la semaine dernière, dans le véhicule. M. Lemelin a signé un engagement de ne pas poursuivre l’organisation pour cette opération. Il dit avoir obtenu en échange un engagement de la STM qu’il ne subirait pas de conséquences non plus.

Disparue en 2019

La STM a refusé la demande d’entrevue de La Presse sur ce dossier « pour protéger les personnes impliquées dans l’enquête ».

« Nous pouvons toutefois confirmer que nous avons récupéré l’œuvre au début du mois de juillet. Elle nous a été remise de façon volontaire par la personne qui a trouvé l’œuvre », a indiqué la porte-parole Laurence Houde-Roy, de la STM. À la suite d’une « enquête interne, il n’a pas été possible de déterminer les circonstances de la disparition de l’œuvre ».

En décembre, la STM avait affirmé que la bande verticale de Daudelin n’était « rapportée manquante » que depuis « quelques mois ». Le fils de Charles Daudelin, Éric Daudelin, a affirmé que c’est lui qui avait signalé la disparition. Comble de malchance, c’est la bande qui se trouvait juste à côté du cartel d’interprétation qui avait disparu, pouvant laisser certains observateurs dubitatifs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE L’œuvre disparue se trouvait juste à côté du cartel d’interprétation, à la station de métro Mont-Royal.

« L’enquête interne s’est poursuivie depuis décembre, ce qui nous permet maintenant d’établir le moment de la disparition de l’œuvre à 2019 », a précisé Mme Houde-Roy, mercredi.

La STM avait déjà passé un contrat de près de 60 000 $ avec une firme de restauration d’œuvres d’art pour une « intervention sur l’œuvre d’art Daudelin » selon le Système électronique d’appel d’offres (SEAO).

« Le contrat est maintenu actuellement, le temps d’évaluer l’état de l’œuvre d’origine », a dit la STM.

Bandes verticales fait partie du premier groupe d’œuvres d’art intégrées dans les stations de métro de Montréal, au moment de la construction initiale. L’œuvre a été restaurée en 2012-2013 à l’occasion de travaux dans la station Mont-Royal. La station était aussi en chantier dans les dernières années.

Charles Daudelin, actif pendant plus d’un demi-siècle, s’est révélé l’un des principaux artisans du renouveau en sculpture et un pionnier dans le domaine de l’art public, indique l’Ordre national du Québec, qui souligne qu’il est « considéré comme l’un des plus grands artistes québécois de notre siècle ». L’artiste, qui a obtenu de nombreuses reconnaissances, est mort en 2001.