Sans tambour ni trompette, plusieurs arrondissements de Montréal resserrent ces jours-ci leurs règlements pour limiter la fusion de logements, afin de protéger les locataires.

Ces changements pourraient toutefois compliquer la vie des Montréalais qui veulent réunir deux étages d’un duplex ou d’un triplex pour agrandir leur chez-soi. Une association de propriétaires s’insurge contre une attaque contre « les familles de la classe moyenne », alors qu’un groupe prolocataire demande aux pouvoirs publics d’aller encore plus loin.

« C’est une initiative collective », a indiqué la conseillère municipale Marie Plourde, élue dans Le Plateau-Mont-Royal, en entrevue avec La Presse.

En plus du Plateau, des resserrements réglementaires sont effectués, en cours ou prévus à Verdun, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Tous ces arrondissements sont administrés par Projet Montréal, la formation politique menée par Valérie Plante.

Tout le monde a embarqué, parce qu’on a réalisé que tout le monde avait ces problèmes-là [de crise du logement]. On voit la hausse d’évictions sous prétexte de reprise ou de subdivision ou de fusion de logements. On est sur le front. Tu ne peux pas fermer les yeux. Marie Plourde, conseillère d’arrondissement dans Le Plateau-Mont-Royal

« On perdait une quarantaine de logements – et plus – avec les triplex et les duplex » qui se transformaient en unifamiliales, a-t-elle continué.

Dans Le Plateau-Mont-Royal, si les changements actuellement à l’étude sont adoptés, toute demande de fusion de logement devra dorénavant passer devant le conseil d’arrondissement et sera accompagnée de frais d’étude de 2785 $. Jusqu’à maintenant, beaucoup de demandes de fusion étaient simplement traitées par les fonctionnaires.

« Ne pas échapper des locataires »

Les changements réglementaires diffèrent d’arrondissement en arrondissement, mais tous vont dans le sens d’un resserrement réglementaire quant aux fusions.

Dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le nouveau règlement « vient empêcher de fusionner des logements ou de subdiviser, pour conserver notre parc locatif, mais aussi pour éviter des rénovictions », explique Marie-Claude Baril, conseillère d’arrondissement dans Rivière-des-Prairies.

Des exceptions sont prévues pour les « retours à la typologie d’origine », par exemple pour séparer en deux logements un duplex fusionné dans le passé.

La crise du logement, ça sévit partout. Si on peut ajouter un autre filet, on va peut-être réussir à ne pas échapper des locataires qui se ramasseraient à la rue. Marie-Claude Baril, conseillère d’arrondissement dans Rivière-des-Prairies

Elle indique que le changement réglementaire n’avait pas entraîné de vifs débats au conseil d’arrondissement.

« Montréal s’attaque aux familles »

L’opposition, on la retrouve plutôt dans les groupes Facebook de propriétaires de plex. La législation québécoise « protège déjà les locataires des évictions abusives », plaide une internaute.

Une autre envoie une capture d’écran d’un avis officiel de l’arrondissement de Verdun indiquant que dès le début de l’étude du nouveau règlement, un « effet de gel » s’applique et empêche les fonctionnaires de délivrer des permis pour des fusions de logements.

« Nous avions communiqué avec le bureau des permis il y a trois mois pour nous assurer que notre projet était conforme au règlement, ce qui nous avait été confirmé. Ce fut un choc ce matin, disons », écrit-elle.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) s’oppose aussi à ces changements réglementaires.

La réglementation supplémentaire des arrondissements de Montréal s’attaque aux familles de la classe moyenne qui souhaitent vivre en ville et à la mixité de l’offre dans les quartiers centraux. Éric Sansoucy, président de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec

« Ces ménages acquièrent parfois un plex dans le but de reprendre un logement pour agrandir le milieu de vie selon les besoins de la famille et l’évolution de la capacité de payer du ménage », a-t-il continué.

Il souligne que c’est souvent au moment où ils deviennent parents que les Montréalais s’exilent en banlieue.

Mais au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), la porte-parole Véronique Laflamme invite les pouvoirs publics à aller encore plus loin.

« On apprécie qu’il y ait un resserrement des réglementations au niveau des arrondissements », mais une meilleure solution serait « que toutes les évictions et les reprises de possession soient soumises au Tribunal administratif du logement », a-t-elle dit.

« On est dans une crise grave. Les conséquences de ces évictions-là sont dramatiques, peu importe si elles sont faites de bonne ou de mauvaise foi, a-t-elle asséné. Ça mène à une hausse de l’itinérance. »