Au lendemain du signalement d’une nappe d’hydrocarbures flottant sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal, les autorités ont entrepris vendredi matin le pompage de la substance et ont annoncé qu’il s’agit d’huile à moteur, dont on ne connaît toujours pas la source.

Ce qu’il faut savoir Un déversement d’huile à moteur pollue le fleuve Saint-Laurent et souille les berges depuis jeudi dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

Les autorités ont entrepris de pomper la substance dans un camion-citerne, mais ne connaissent toujours pas l’origine du déversement.

Des experts en protection de l’environnement craignent un effet « dévastateur pour l’écosystème » marin et végétal, mais la Ville de Montréal assure qu’il n’y a aucun danger pour l’eau potable.

« Des mesures de mitigation ont été mises en place et une entreprise a été mandatée pour effectuer le pompage du produit. Le travail pour trouver la source de la pollution se poursuit », a écrit vendredi le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, sur les réseaux sociaux.

« Il n’est pas exclu que le produit soit le même qui avait été signalé au Port de Montréal mercredi. Une petite portion du produit aurait pu rester coincée dans ce secteur », a peu après ajouté une porte-parole du Ministère, Ghizlane Behdaoui. « Urgence-Environnement s’assure que les mesures nécessaires à la sécurité de la population et à la protection de l’environnement soient mises en place », a-t-elle dit.

Sur le site, des barrières flottantes ont été installées pour tenter de circonscrire la flaque iridescente et visqueuse, tandis qu’un long tuyau relié à un camion-citerne pompait la matière se trouvant à la surface de l’eau.

Plusieurs représentants de la Garde côtière canadienne, du ministère de l’Environnement du Québec, du Service québécois de la faune et de la Gendarmerie royale du Canada étaient sur les lieux, mais aucun d’eux n’était autorisé à parler aux médias.

Des membres d’organismes de protection de l’environnement se sont aussi déplacés, inquiets des conséquences possibles sur la faune et la flore. « Au moins, la fuite est circonscrite, et trouver la source ne devrait pas être long », a souligné Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières.

La nappe s’étendait alors au large sur plusieurs centaines de mètres, entre les boulevards du Tricentenaire et Saint-Jean-Baptiste. Des dizaines de mètres de rivage étaient couverts de matière noire à proximité de la marina de Pointe-aux-Trembles.

« Par mesure préventive, nous maintenons la fermeture de la rampe de mise à l’eau et nous invitons la population à éviter le secteur pour ce qui est des activités nautiques, et ce, jusqu’à ce que la situation se résorbe. On tient tout de même à rassurer que l’eau dans le secteur est potable et peut être consommée sans danger », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, par écrit.

La mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, s’est présentée sur les lieux, mais elle a dit attendre les résultats des analyses du ministère de l’Environnement avant de commenter l’incident.

Des villes en état d’alerte

La situation était par ailleurs suivie de près par plusieurs autres villes situées le long du fleuve Saint-Laurent en raison des risques de contamination subséquents.

À Lavaltrie, le directeur général de la Ville, Marc-Olivier Breault, a assuré qu’un protocole était en place. « Ça nous préoccupe, c’est certain. On est en contact direct avec le gouvernement et plusieurs autres. Notre prise d’eau est dans le fleuve, et elle est testée presque toutes les demi-heures », a-t-il dit.

« Je sais qu’ils suivent la propagation dans le fleuve de près avec un drone. Si ça arrive, on avisera notre population de réduire sa consommation, le temps que la marée passe. Et on ne traitera pas l’eau pendant ce temps. Tous nos opérateurs ont été avisés », a poursuivi M. Breault.

On a tout un plan d’action qui va être déployé pour s’assurer qu’on n’aura pas à traiter de l’eau qui pourrait avoir des hydrocarbures. Marc-Olivier Breault, directeur général de la Ville de Lavaltrie

La Régie intermunicipale d’eau potable, qui dessert les villes de Saint-Amable, Sainte-Julie et Varennes, a de son côté certifié qu’elle « restera vigilante quant à l’évolution de la situation et demeure prête à intervenir si la situation le nécessite ».

Son directeur général, Jean Bergeron, a toutefois fait valoir que « la localisation de [la] prise d’eau, située entre l’île aux Fermiers et les berges du parc de la Commune à Varennes, élimine tout risque de contamination associée aux nappes identifiées ».

« De plus, nos installations font l’objet de surveillances constantes et nous investissons régulièrement dans la sécurisation et la mise à jour de notre réseau », a poursuivi M. Bergeron.

À Verchères, la responsable des communications, Karine Brodeur, a également avancé que la vigilance était de mise. « Nous sommes au fait de la situation et attentifs à l’évolution de celle-ci », a-t-elle noté, en précisant néanmoins que la « prise d’eau [de la ville] n’est pas une prise d’eau de surface ».

Plus de consommation, plus de risques

Pour Louise Hénault-Ethier, professeure associée à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui s’intéresse aux questions d’ingénierie environnementale, les fortes pluies des derniers jours « appellent d’autant plus à une urgence d’agir pour protéger les rives, le fleuve Saint-Laurent ayant probablement un débit très fort en ce moment dans la région ».

Tant qu’on va continuer à utiliser en grande quantité des hydrocarbures, les risques de déversement comme ça seront toujours là. Louise Hénault-Ethier, professeure associée à l’INRS

Elle craint un effet « dévastateur pour l’écosystème » marin et végétal « à court et moyen terme ». « C’est rassurant de voir qu’on intervient promptement, mais ça reste que ça peut rapidement tuer plusieurs espèces. Et comme c’est très probable qu’on ne soit pas capable de retirer 100 % du pétrole qui est là, on peut penser qu’il y aura des problèmes de santé plus importants qui se développeront pour certains poissons. »

Sa collègue Valérie Langlois, aussi professeure associée à l’INRS qui étudie l’impact de tels déversements sur les animaux depuis plus de 10 ans, abonde en ce sens.

« Ça va se multiplier tant et aussi longtemps qu’on va consommer autant. Dans le cas présent ici, si c’est une espèce de bulle qui revient de ce qui s’est passé au port, il n’y a rien qui empêche qu’il y en ait d’autres, donc il faudra être très vigilant dans les prochains jours », affirme-t-elle.