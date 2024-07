Pierre Poilievre réclame la fermeture rapide de la Maison Benoît-Labre, ce centre de jour pour sans-abri, doublé d’un site de consommation supervisée de drogues dures, qui suscite la controverse depuis son ouverture dans le Sud-Ouest.

« Justin Trudeau doit immédiatement fermer ce site d’injection de drogues dures pour protéger nos familles », a martelé M. Poilievre lors d’une conférence tenue à deux pas des lieux, dans le parc Victor-Rousselot, vendredi matin. Il s’agissait de sa deuxième sortie en deux jours dans la métropole, après son passage à l’Assemblée des Premières Nations jeudi.

En faisant entre autres référence à un récent reportage de La Presse, le chef conservateur a du même coup dénoncé que « les parents ont sonné l’alarme au sujet de ce dangereux désastre affirmant que leurs enfants ont peur d’aller à l’école, qu’ils ont été témoins d’acte indécents sur le trottoir et se sont fait crier dessus ».

Dès l’annonce son ouverture, l’an dernier, le centre Benoît-Labre avait suscité de fortes inquiétudes dans la communauté. Bon nombre de parents avaient en effet confié avoir essayé de lever le drapeau rouge pendant des mois, sans succès, auprès de la Ville.

L’école Victor-Rousselot, qui est située à proximité, a d’ailleurs dénombré 28 « évènements perturbateurs » pendant les quatre premières semaines d’activité de l’établissement. Ce dernier comprend également 36 logements sociaux pour ex-itinérants.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Dès l’annonce son ouverture près d’une école, l’an dernier, le centre Benoît-Labre avait suscité des inquiétudes.

Valérie Plante à nouveau écorchée

M. Poilievre déplore aujourd’hui « qu’un afflux de clients de la drogue a été attiré dans le quartier depuis l’ouverture du site ». « Les sans-abri, la criminalité, le chaos et la toxicomanie sont devenus monnaie courante ici », a-t-il persisté.

L’homme de 45 ans s’en est de nouveau pris à la mairesse Valérie Plante, qu’il qualifie de « radicale » et qui a, selon lui, « insisté sur le fait que les Montréalais doivent apprendre à vivre avec [les personnes consommant des drogues], ce qui est ridicule ».

Fin mai, Mme Plante avait dit souhaiter « que les petits, les moyens et les grands circulent dans la ville librement et se sentent en sécurité ».

« Je pense que ça démontre bien les enjeux réels de cohabitation. Les Montréalais doivent se sentir en sécurité. Il n’est pas question que la Ville de Montréal devienne un hôpital à ciel ouvert, un centre d’injection à ciel ouvert ou un appartement à ciel ouvert. Il faut des solutions, il faut du logement », avait-elle plaidé.

Comme il l’avait fait en juin dernier, dans une lettre qu’il avait d’abord envoyée au ministre fédéral de la Santé Mark Holland, M. Poilievre a réitéré vendredi que le gouvernement Trudeau pourrait se servir de l’article 56,1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour « rejeter » et « refuser » la présence du centre Benoît-Labre.

S’il est porté au pouvoir, le conservateur s’engage à mettre fin à la présence de tout type d’établissement similaire étant situé « près des écoles, des parcs pour enfants et partout où ils sont dangereux ». « En ce moment, partout où ils sont, ces lieux ont fait en sorte d’empirer les choses. »

« L’alternative que nous proposons, c’est le traitement pour mettre fin aux dépendances. La seule solution, c’est de ne plus utiliser les drogues dures », a conclu M. Poilievre, en accusant de nouveau les libéraux fédéraux et les bloquistes de vouloir « poursuivre les dépendances sur les drogues dures ».