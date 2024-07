Une vue sur l’intersection du boulevard Décarie et de la rue Maisonneuve

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) reprend ses activités chirurgicales après les avoir suspendues vendredi matin en raison d’un bris d’aqueduc majeur survenu durant la nuit sur le boulevard Décarie, à Montréal.

Le bris d’aqueduc s’est produit à 1 h 30 vendredi à l’intersection du boulevard Décarie et de la rue Maisonneuve. Il a entraîné l’inondation d’un viaduc et une importante baisse de pression de l’eau dans les installations du CUSM, situées au site Glen.

Tôt vendredi matin, le CUSM a annoncé que toutes les chirurgies – à l’exception des opérations d’urgence – étaient annulées pour la journée à l’Hôpital Royal-Victoria et à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Revirement de situation à midi : « les services cliniques reprendront au cours de la journée, y compris dans nos urgences, au bloc opératoire et dans les secteurs ambulatoires », indique le CUSM.

« On va rappeler tout le monde qui avait une chirurgie prévue pour revenir, explique sa porte-parole Gilda Salomone. Ce qu’on veut, c’est faire le plus de chirurgies possible. »

Les patients dont l’intervention a été annulée ce matin seront toutefois opérés à une date ultérieure. « Nous allons contacter ces patients dans les plus brefs délais », assure Gilda Salomone.

Quant aux rendez-vous en cliniques externes, ceux prévus en après-midi auront lieu. La population peut également se présenter aux urgences du site Glen en cas de besoin. Le CUSM accueille de nouveau les ambulances (elles étaient auparavant détournées).

La Ville à pied d’œuvre

La pression de l’eau est revenue à 100 %, selon le CUSM. Un peu plus tôt en journée, elle se situait à environ 50 % de la normale.

« On a travaillé fort avec eux dans le cours des dernières heures pour rétablir la pression », dit le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

La Ville poursuit ses travaux à l’intersection du chemin Upper Lachine, du boulevard Décarie et de la rue Maisonneuve. « On a commencé l’excavation, mais je n’ai pas, à ce moment-ci, d’échéance pour la réalisation des travaux », indique Philippe Sabourin.

La nature du bris de cette conduite locale reste encore à déterminer.

Le boulevard Décarie demeure fermé en direction sud entre les rues Sherbrooke et Saint-Jacques. La rue Maisonneuve est aussi fermée, entre les rues Girouard et Northcliffe. La Ville demande aux automobilistes d’éviter le secteur.

Le bris de la conduite n’a entraîné aucune inondation dans les résidences de citoyens.