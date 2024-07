Une flaque noirâtre et visqueuse s’étalant sur plusieurs centaines de mètres sur le Saint-Laurent, à la hauteur de Pointe-aux-Trembles, inquiète. Une pollution dont les autorités ignorent toujours la source et qui survient après l’observation d’une autre nappe suspecte deux jours plus tôt dans le port de Montréal.

Ce qu’il faut savoir Une flaque noirâtre et visqueuse flottant sur une large étendue s’est déposée sur les rives du fleuve à Pointe-aux-Trembles, dans l’est de l’île de Montréal. L’origine et la nature de la substance n’ont pas encore été identifiées, mais des experts estiment qu’il s’agit fort probablement d’hydrocarbures. Les autorités se veulent rassurantes, l’eau potable reste comestible, mais conseille à la population de ne pas s’approcher de la nappe.

« On met notre main à l’eau et elle ressort noire », s’indigne Fannie Martin. Cette dernière, qui se rendait sur l’île Sainte-Thérèse, au large de Pointe-aux-Trembles, raconte avoir constaté la présence d’une importante nappe noire sur l’eau jeudi en début d’après-midi.

Selon les observations de son conjoint, la flaque iridescente s’étendait alors au large sur plusieurs centaines de mètres, entre les boulevards du Tricentenaire et Saint-Jean-Baptiste.

Des dizaines de mètres de rivage étaient couverts de cette matière noire à proximité de la marina de Pointe-aux-Trembles où plusieurs bateaux flottants dans l’eau étaient également souillés.

« C’est comme dur à manquer, c’est une grosse flaque d’huile », a témoigné l’un des entrepreneurs œuvrant à cet endroit, Danny Bélanger.

Le ministère de l’Environnement a confirmé avoir été mis au fait de la situation jeudi matin. Une intervenante de son équipe chargée des urgences environnementales s’est rendue sur place afin d’y mener des échantillonnages.

Les résultats de ces analyses devraient être disponibles demain, précise-t-on. « Aucune source terrestre n’a été trouvée », ajoute le ministère en précisant que les recherches se poursuivaient afin de retracer la provenance de la pollution.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des dizaines de mètres de rivages étaient souillées par la substance noirâtre alors qu’on rapportait une iridescence caractéristique des hydrocarbures sur l’eau.

Des hydrocarbures

Selon le propriétaire de la marina de Pointe-aux-Trembles, Paul-Yvon Valois, le déversement proviendrait d’un trop plein des égouts de la ville, au lendemain d’un épisode de pluie intense.

Une hypothèse qu’écarte le président de la Fondation Rivières et ancien ingénieur en traitement des eaux, Alain Saladzius, pour qui il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’un déversement d’hydrocarbures. « Des eaux usées, on ne les voit pas, ça se dissout dans l’eau, alors que là, la main couverte de noir, c’est comme du goudron », souligne-t-il en analysant les photos fournies par La Presse.

Selon lui, la source de la matière noirâtre pourrait provenir des raffineries présentes dans ce secteur. C’est que ces installations ont « des réseaux indépendants qui ne sont pas raccordés, qui vont directement au fleuve », explique-t-il.

« Il y a un problème environnemental à régler, peu importe d’où il provient », presse Fannie Martin. « Les poissons vont mourir, les quenouilles, les nénuphars », s’inquiète-t-elle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les objets et les embarcations flottants dans l’eau étaient également souillés.

« L’eau potable peut être consommée »

Responsable des opérations de récupération, la Garde côtière canadienne indique avoir embauché une compagnie privée, Urgence Marine, afin « d’accélérer les efforts d’intervention initiale ». Elle conseille au public de ne pas s’approcher des nappes de pollution.

« Si on veut intervenir, il faut le faire très rapidement. L’eau du fleuve, elle avance, et plus elle va avancer, plus ça va se disperser », souligne le professeur en chimie de l’environnement à l’Université de Montréal Sébastien Sauvé.

De son côté, la Ville de Montréal a tenue à rassurer la population que l’eau potable peut être consommée sans danger. En attendant que la situation se résorbe, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a toutefois fermé sa rampe d’accès à l’eau.

« La Ville de Montréal a envoyé des inspecteurs sur place, suit le dossier et est en communication étroite avec le ministère de l’Environnement […] », précise-t-on également.

D’autres « nappes »

Le ministère de l’Environnement n’exclut pas que le produit qui s’est répandu sur les berges à Pointe-aux-Trembles soit lié à l’observation d’une autre « nappe de pollution » suspecte sur le fleuve deux jours plus tôt.

Cette « nappe de pollution », comme la Garde côtière l’appelle, a été rapportée par un navire marchand dans le port de Montréal le 9 juillet dernier. Plusieurs intervenants, dont la pétrolière Suncor, ont alors été mis à profit pour tenter de la retracer.

Une patrouille aérienne de la Sûreté du Québec a plus tard réussi à repérer l’étendue liquide problématique, mais « n’a pas été en mesure d’identifier s’il s’agissait d’hydrocarbures ou de matière organique », explique-t-on.

Les rives du fleuve n’étaient pas touchées et la nappe était contenue dans le chenal de navigation principal, a-t-on pu confirmer à ce moment. Plusieurs observations ont ensuite été rapportées à différents endroits, jusqu’au-delà de Varennes.

La chasse s’est poursuivie jusqu’en fin de journée, mais aucune trace de la nappe n’avait été aperçue entre 13 h 15 et 20 h.

Le ministère de l’Environnement explique que les municipalités de la Montérégie tout comme celles visées par les prises d’eau en aval ont été avisées.