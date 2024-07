La Ville de Montréal appelle les arrondissements qui n’ont pas encore introduit la naloxone dans leurs trousses de premiers soins à le faire. La Presse rapportait mercredi que les employés de plusieurs arrondissements ne peuvent l’administrer même s’ils suspectent une surdose d’opioïdes. Une approche qui va à l’encontre des recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Dans l’arrondissement de Ville-Marie, comme dans plusieurs autres arrondissements, nous avons introduit la naloxone dans les trousses, et on voit déjà les effets positifs », a déclaré à La Presse le conseiller de la Ville de Montréal dans Ville-Marie, Robert Beaudry. La Ville aura des discussions avec les arrondissements qui ne l’ont pas encore fait « pour les sensibiliser et les inciter à emboîter le pas ».

La Presse rapportait mercredi que les employés de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de LaSalle ne peuvent pas administrer de la naloxone s’ils suspectent une surdose d’opioïdes. Les employés – autant les cols bleus que les cols blancs – ont plutôt la consigne d’appeler le 911.

Bien qu’appeler les services d’urgence lorsqu’une personne est en surdose est essentiel, ça « peut ne pas suffire » pour sauver la vie de la personne en surdose, estime l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

À Montréal-Nord, Lachine et l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, les formations de secourisme offertes aux employés n’incluent pas non plus l’administration de naloxone. Le ministère de la Santé recommande pourtant l’emploi de la naloxone par les secouristes en milieu de travail et encourage les employeurs à offrir la formation nécessaire à cet égard, afin de contribuer à contrer la crise des opioïdes.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant a déclaré mercredi matin sur X que « tout le monde devrait pouvoir utiliser de la naloxone ». Son équipe travaille d’ailleurs avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) sur une campagne de sensibilisation pour tous les citoyens.

Plusieurs arrondissements forment toutefois certains de leurs employés à son utilisation : Le Plateau-Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Laurent, Verdun, Saint-Léonard, Ville-Marie, Pierrefonds-Roxboro et Le Sud-Ouest.

La naloxone est un médicament qui renverse temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes, dont le fentanyl, l’héroïne, la morphine et la codéine. Elle peut être administrée par voie intranasale, en insérant le vaporisateur dans une narine, ou en injection intramusculaire, grâce à une seringue dans l’épaule ou la cuisse. L’effet du médicament s’étend généralement sur une période de 20 à 90 minutes.

Depuis 2017, des trousses contenant l’antidote sont offertes gratuitement dans toutes les pharmacies du Québec et dans certains établissements de santé et organismes communautaires à toute personne âgée de 14 ans et plus, sans ordonnance.

Les trousses de naloxone ont permis de neutraliser des milliers de surdoses d’opioïdes au pays, selon le gouvernement du Canada.