Devant l’augmentation des problèmes de cohabitation dans l’espace public entre les sans-abri et la population, la Ville de Montréal annonce qu’elle tiendra des consultations dans les prochains mois.

L’implantation de ressources pour les itinérants dans différents quartiers de Montréal suscite l’inquiétude de nombreux citoyens, confrontés à ces personnes vulnérables, reconnaissent les responsables municipaux.

C’est pourquoi la Ville lance cette consultation, en partenariat avec la Direction de la santé publique de Montréal, qui mènera au dépôt d’un rapport au printemps 2025.

« On constate que de plus en plus de résidents et résidentes, des parents, des familles et des commerçants, s’inquiètent de la façon dont les ressources sont planifiées dans leur secteur et on doit faire mieux en prévision des besoins qui augmentent. On a entendu la population et on souhaite l’impliquer dans la recherche d’outils clairs pour améliorer nos pratiques et assurer une intégration plus harmonieuse des ressources d’aide sur le territoire », a souligné mardi, par voie de communiqué, la mairesse Valérie Plante, qui appelle tous les acteurs à faire preuve de « lucidité » à ce sujet.

La Direction de la santé publique a dévoilé, par la même occasion, de nouvelles données tirées du dénombrement des sans-abri d’octobre 2022 : sur les 4690 personnes itinérantes dénombrées à Montréal, environ 800 dorment à l’extérieur des refuges, dans la rue ou dans des campements, souvent en raison d’un manque de places d’hébergement.

Montréal a aussi annoncé qu’elle avait créé, il y a deux mois, un comité d’experts qui se penche sur les solutions permettant aux itinérants d’avoir accès aux services dont ils ont besoin. Le rapport de ce comité est attendu l’automne prochain.

Plus de détails à venir.