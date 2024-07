Plus de 70 000 clients privés d’électricité en Montérégie

Un accident de la route survenu samedi soir sur la Rive-Sud de Montréal a fait trois blessés et a provoqué des pannes d’électricité affectant plus de 70 000 clients d’Hydro-Québec.

La Presse Canadienne

L’accident est survenu vers 21 h 45 samedi, à l’intersection du chemin de Chambly et du viaduc menant à l’autoroute 30.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil a rapporté qu’un autobus de l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie aurait effectué une sortie de route avant de percuter un véhicule et de terminer sa course dans un pylône électrique. Deux personnes à bord de l’autobus et une autre qui se trouvait dans la voiture ont été blessées.

L’impact de la collision a causé l’affaissement de la structure électrique, entraînant une panne de courant. Vers 7 h dimanche, Hydro-Québec indiquait que cette panne d’électricité plus de 70 000 clients. Le délai de rétablissement du service est inconnu.

Le chemin de Chambly est fermé dans les deux directions jusqu’à nouvel ordre, notamment pour permettre aux enquêteurs en reconstitution de se rendre sur les lieux et d’analyser la scène.

La route 112 a été fermée dans les deux directions pour des enjeux de sécurité hydroélectrique à la hauteur du secteur de la rue Patenaude, mais a été rouverte depuis.

