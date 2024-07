La police et la Ville de Montréal procèdent depuis tôt vendredi matin au démantèlement du campement qui avait été érigé par des manifestants propalestiniens au square Victoria.

L’opération s’est mise en branle aux environs de 5 h. Lors de l’arrivée des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), une quinzaine de personnes se trouvaient sur les lieux.

Le SPVM et la Ville n’ont pas voulu donner davantage de détails sur l’opération alors que celle-ci est en cours. On souligne toutefois que celle-ci se déroule dans le calme. Un bilan plus complet sera communiqué lorsque le démantèlement sera terminé, nous dit-on.

Le campement en question était établi au square Victoria depuis le 22 juin. Des militants du collectif Désinvestir pour la Palestine réclamaient que la Caisse de dépôt et placement du Québec mette fin à ses relations avec des établissements israéliens complices, selon eux, de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Le collectif demandait aussi à Québec de fermer son bureau en Israël.

Un autre campement propalestinien, établi sur le campus de l’Université McGill, demeure en place pour l’instant.