PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

L’ambiance était festive. Plusieurs familles, comme celle de Karl Martel, étaient présentes pour profiter de l’activité. « Ça fait 12 ans que je viens, je saute dans l’eau chaque année. C’est la première année que j’amène ma fille et son amie », raconte M. Martel, qui souhaite un accès au fleuve à proximité du centre-ville. « On veut passer le message que l’eau est propre et qu’on veut s’y baigner. » Sur la photo : Karl Martel avec sa fille et une amie.