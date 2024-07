BIXI Montréal fait appel à ses adeptes pour augmenter la disponibilité dans certaines stations et en décongestionner d’autres. L’organisme vient de mettre sur pied un programme permettant aux usagers de déplacer des vélos d’un endroit à l’autre, en échange de récompenses.

Baptisé « AMI BIXI », le projet a été annoncé aux adeptes du service de vélopartage dans un courriel, plus tôt cette semaine. On y mentionne que l’initiative est « un moyen écologique de rebalancer le réseau BIXI en augmentant la disponibilité des vélos et des points d’ancrage sans que nous ayons recours aux camions ».

« La clé de son succès ? C’est vous », ajoute la direction, qui invite tout membre, saisonnier ou mensuel, à l’aider « en prenant un vélo dans une station pleine ou en ramenant un vélo dans une station vide ».

En contrepartie, les usagers obtiennent des points qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Par exemple, avec 10 points, on obtient un trajet gratuit de 30 minutes avec un vélo électrique. Et avec 40 points, l’application nous fournira quatre trajets gratuits à utiliser au moment souhaité.

Pour participer, il suffit de se rendre sur l’application mobile BIXI, de cliquer sur son profil, puis sur le bandeau rouge « AMI BIXI ». Un processus d’inscription s’affichera alors pour se joindre au programme et commencer à accumuler des points.

Sur son site web, BIXI précise que les icônes des stations participantes seront munies d’un chiffre et d’une flèche sur la carte de l’application. Une flèche vers le haut indiquera qu’il faut louer un vélo et la flèche vers le bas, qu’il faut rapporter un vélo à la station pour récolter des points. Règle générale, chaque station peut rapporter entre 1 et 4 points, en fonction de l’urgence du besoin.

Victime de sa popularité

Depuis un moment déjà, la problématique des stations de vélopartage trop vides ou trop pleines préoccupe les autorités municipales à Montréal, BIXI étant victime de sa popularité grandissante.

En prenant en compte toute l’année 2023, les vélos de l’organisme ont été utilisés par 576 000 cyclistes, un bond de 31 %. Plus de 11 millions de déplacements ont été faits, avec plusieurs journées à plus de 70 000 déplacements. Ces chiffres ont été enregistrés alors que pour la première fois, des vélos étaient disponibles tout l’hiver dans 150 stations.

L’automne dernier, La Presse avait révélé que BIXI se doterait à compter de cette année de « mégastations » pour s’attaquer au problème récurrent de stations vides ou inaccessibles dans certains secteurs. Des carrefours contenant jusqu’à 400 points d’ancrage doivent en théorie faire leur apparition en 2024 au centre-ville de la métropole.

« Le projet va assez bien, il faut juste être patients. Ce sont des stations qui prendront beaucoup de place, donc obtenir les permis prend beaucoup de temps. Il faut respecter les étapes, mais il y aura des annonces prochainement », avait dit en avril le directeur général de BIXI Montréal, Christian Vermette.