Longueuil emboîte à son tour le pas à Montréal et autorise formellement la consommation d’alcool dans la plupart de ses parcs municipaux, pour autant qu’elle soit accompagnée d’un repas complet et que le tout se fasse de façon modérée.

C’est ce qu’a annoncé mercredi l’administration de la mairesse Catherine Fournier, en jugeant les résultats du projet pilote de l’an dernier « concluants », sans qu’aucun méfait particulier n’eût été constaté.

Il était en effet permis depuis 2023 de consommer des boissons alcoolisées accompagnant un repas au parc de la Cité, au parc St. Mark et dans le carré Saint-Jean-Baptiste, mais la mesure n’avait pas encore été étendue de manière plus globale.

« Nous savons que les gens aiment se rassembler dans les parcs pour des activités telles que les pique-niques et les regroupements amicaux et familiaux. C’est pourquoi, à l’instar de très nombreuses autres villes au Québec, nous venons autoriser formellement cette pratique, que nous savons déjà existante sur notre territoire, afin de mieux l’encadrer », a indiqué la mairesse Fournier dans un communiqué.

Elle invite néanmoins la population « à faire preuve de civisme et de bienséance ainsi qu’à consommer de façon responsable, aux endroits établis par le règlement, et à disposer adéquatement des déchets ».

Le règlement adopté mercredi maintient l’interdiction de la consommation d’alcool dans les aires de jeux pour enfants, y compris les jeux d’eau, ainsi que des aires sportives comme les estrades, les bâtiments ou des chalets de parcs. Il sera aussi pour le moment interdit de boire de l’alcool au boisé Du Tremblay.

A priori, les barbecues et les feux, eux, demeurent également interdits dans les parcs longueuillois, aucun nouveau détail n’ayant été donné à ce sujet mercredi.

Sur la Rive-Nord, à Laval, un projet pilote lancé sans tambour ni trompette l’an dernier teste aussi l’alcool et les barbecues dans un parc. À ce jour, on peut boire un verre en mangeant dans les aires de pique-nique des parcs Bernard-Landry, Berthiaume-du-Tremblay, Légaré, Champfleury, Jolibourg, Centre de la Nature et Prévost. De l’affichage vient d’ailleurs d’être ajouté dans ces secteurs. C’est donc là aussi essentiellement le même principe que sur l’île de Montréal, à quelques exceptions près.

Laval et Montréal autorisent par ailleurs l’usage d’un barbecue dans les parcs, mais sous certaines conditions. Entre autres, seuls les appareils au butane et au propane sont autorisés.