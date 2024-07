Financement du transport collectif Des élus montréalais recommandent de hausser les taxes sur les carburants

Pour accroître le financement du transport collectif, il faudrait indexer annuellement les taxes sur les carburants et sur l’immatriculation, et imposer des frais supplémentaires aux propriétaires de voitures de luxe et de gros véhicules, selon les recommandations d’un comité d’élus de la Ville de Montréal.