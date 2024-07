De nombreux Montréalais déménagent en ce 1er juillet ensoleillé. Dans les rues de la métropole, les camions de déménagement ont multiplié les allers-retours entre les appartements et les nouveaux locataires étaient fébriles à l’idée d’entamer un nouveau départ.

Kym Gosselin et son amie, Jannick Perron, toutes deux dans la vingtaine et originaires de Sainte-Thérèse, habitent depuis seulement quelques heures dans Le Plateau-Mont-Royal. Famille et amis sont venus les aider à déménager dans leur nouveau logement, un 4 1/2 « très petit, mais super beau », d’après Mme Gosselin.

Sa nouvelle colocataire et elle ont déménagé à Montréal pour leur emploi, étant respectivement directrice technique dans un théâtre et artiste. « On est très contentes d’être ici », affirme Mme Gosselin en précisant qu’elle se sent toutefois « submergée » par tout ce qu’elles ont à faire. « Je suis fébrile, mais j’ai hâte [à la suite] ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Kym Gosselin et son amie ont emménagé dans Le Plateau-Mont-Royal.

De son côté, Madison Mclauchlan, journaliste au Investigative Journalism Foundation, se considère chanceuse d’avoir trouvé un appartement et d’avoir eu accès à un camion de déménagement pour le 1er juillet. « Peut-être que c’est parce qu’on a l’a réservé [un mois et demi] à l’avance », précise celle qui déménage dans Le Plateau-Mont-Royal avec ses deux amies. « Comme [on déménage] d’un premier étage à un autre, tout se passe bien », ajoute-t-elle.

La journée ne se passe toutefois pas comme prévu pour tout le monde. Tarek B., un entrepreneur de Verdun, s’est rendu à son nouveau logement dans le Village vers 4 h du matin afin d’en prendre possession, mais il en a été incapable puisque le locataire précédent était encore présent. « Rien n’était rangé », d’après l’entrepreneur. Vers 14 h, Tarek, ses amis et les déménageurs qu’il a engagés attendaient toujours que le locataire quitte le logement. « C’est très long », dit-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Tarek B. (à droite) et un déménageur

Crise du logement

« On a eu de la chance », admet Mme Gosselin. Les deux jeunes femmes ont « passé dans une craque » selon elles. Après avoir visité un appartement que le propriétaire a finalement décidé de ne pas louer, celui-ci leur a proposé leur appartement actuel.

« Je ne connais personne qui a trouvé un appartement sur Marketplace, l’a visité et l’a eu », assure Mme Gosselin. D’après elle, c’est plutôt grâce à de la famille ou à des amis que les gens autour d’elle ont eu accès à des appartements à Montréal.

Steve Morin, pour sa part, habite dans son appartement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis 30 ans. Il doit déménager quelques rues plus loin afin que le propriétaire rénove le logement. « C’est triste, mais d’un autre côté, c’est un nouveau départ, souligne le fonctionnaire. [L’appartement] était dû pour des réparations ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Steve Morin

Même si M. Morin se dit satisfait de son nouvel appartement, il admet qu’il est plus cher que le précédent. « Tu ne peux pas y échapper », affirme-t-il.

Quant à l’ancien appartement de Mme Mclauchlan et de ses deux amies, il était plus avantageux au niveau du prix, mais il n’était pas en « très bon état ».

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Madison McLauchlan et Kennedy McKree-Braide

« Quand est venu le temps de trouver un endroit plus agréable, qui avait trois chambres, chacune avec une fenêtre, dans le quartier qu’on voulait et qui avait été rénové, cela a été très difficile », explique-t-elle.

Les trois colocataires paient désormais 800 $ de plus que leur appartement précédent. « C’est un grand saut, mais nous pensons que ça en vaut la peine en raison de l’état de [l’appartement] ».