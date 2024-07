Alors que de nombreux Montréalais déménagent, pas moins de 244 ménages sont accompagnés par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), en date du 1er juillet. Parmi ceux-ci, 38 personnes sont hébergées en urgence par l’OMHM.

Ce 1er juillet n’aura donc pas dérogé à la règle. Pendant que certains défont les boîtes, plusieurs centaines de ménages se retrouvent encore une fois dans le besoin.

Au total, 244 ménages sont actuellement accompagnés par l’OMHM pour trouver une solution d’hébergement plus permanente.

« Dans certains cas exceptionnels et d’urgence, il est possible d’offrir un hébergement temporairement, un service qui est très variable d’une personne à l’autre, explique le directeur du service de communication de l’OMHM, Mathieu Vachon. Cet hébergement se fait chez des partenaires hôteliers montréalais. »

L’organisation propose également comme « services exceptionnels » possibles, des services de déménagement et d’entreposage des biens.

De son côté, le cabinet de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, se dit prêt pour accompagner toutes les personnes dans le besoin en ce 1er juillet.

« La période de déménagement est stressante pour plusieurs Montréalais qui sont de plus en plus nombreux à avoir de la difficulté à trouver des options de logement qui répondent à leurs besoins et à leur budget, déclare le cabinet de la mairesse. Nous sommes là pour vous. »

Il invite toute personne dans le besoin et qui nécessite un accompagnement pour se loger à composer le 311.