Un collectif d’organisme a réuni une petite foule de manifestants au carré Saint-Louis, mercredi, pour dénoncer le sous-financement des sociétés de transports en commun.

« Le transport en commun, c’est un droit, et c’est un moyen pour les citoyens d’exercer leurs autres droits : d’aller chez le médecin, d’aller travailler, d’aller socialiser, même », a déclaré Kathleen Gudmundsson, co-organisatrice de la manifestation et membre du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA), en marge de la manifestation qui se formait près de la rue Saint-Denis.

À quelques jours de l’augmentation des tarifs de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), les manifestants réclamaient également une plus grande accessibilité des transports en commun. « Ça n’a pas de sens qu’on fonctionne toujours selon une logique d’utilisateur-payeur », a commenté Kathleen Gudmundsson, co-organisatrice de la manifestation et membre du Mouvement pour un transport public abordable (MTPA).

Selon la co-organisatrice, les tarifs actuels sont tout simplement inaccessibles pour plusieurs. « Il y a beaucoup de personnes en situation de pauvreté qui ont de la difficulté à payer ces prix-là », ajoute-t-elle.

Investir davantage dans les transports en commun est aussi essentiel pour lutter contre les dérèglements climatiques, a fait valoir Louis-Frédéric Verrault-Giroux, co-organisateur de la manifestation. « C’est l’option la plus économique et la plus écologique, et c’est la meilleure manière d’améliorer la mobilité », affirme-t-il