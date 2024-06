La police de Montréal demeure vigilante à l’arrivée de l’été malgré une nette diminution des évènements de violence armée sur son territoire ces dernières années.

On note une diminution de 26 % des évènements de violence armée, soit les décharges d’armes à feu, les meurtres et les tentatives de meurtre par arme à feu, en 2023 par rapport à l’année précédente.

Malgré cette baisse, la lutte contre la violence armée demeure une priorité, a rappelé mercredi le porte-parole du Service de police de Montréal (SPVM), l’inspecteur David Shane. « Une hausse soudaine d’évènements malheureux demeure possible. C’est pourquoi nous allons continuer de faire sentir notre présence sur le terrain. »

Les cinq premiers mois de l’année 2024 indiquent une diminution du phénomène, selon les données mentionnées en point de presse par l’inspecteur-chef Martin Renaud du SPVM. Du 1er janvier au 31 mai dernier, le corps policier recense 37 évènements de décharge d’armes à feu. On compte également neuf tentatives de meurtre et sept meurtres par arme à feu. On compte 118 arrestations effectuées en lien avec des évènements impliquant des armes à feu. Au total, 275 armes à feu ont été retrouvées lors d’enquêtes criminelles ou de patrouilles. Les policiers saisissent surtout des armes de poing, faciles à dissimuler pour les criminels, indique l’inspecteur-chef Renaud. Il y a aussi toute sorte de dispositifs pour les modifier, de façon à augmenter la capacité de tirs, a-t-il expliqué aux médias.

On note une baisse de 24 % des évènements impliquant des armes à feu cette année par rapport à la même période en 2023.

En comparaison avec les cinq premiers mois de 2022, une année marquée par une forte hausse, la baisse est de 42 %. Inspecteur-chef Martin Renaud du SPVM

Aux aguets, même l’été

Le SPVM continue donc de mettre de la pression sur les sujets d’intérêt liés de près ou de loin à la violence armée. Deux suspects d’un meurtre par arme à feu ont d’ailleurs été arrêtés récemment. L’un d’eux se trouvait en Colombie-Britannique. « C’est en travaillant comme ça qu’on fait passer le message aux criminels qu’on va finir par les retrouver », a expliqué l’inspecteur Shane.

« En ayant des équipes terrain proactives et intégrées, notre objectif est de travailler la violence armée en amont et ainsi empêcher que des coups de feu soient tirés dans nos rues et, lorsque possible, de sortir des jeunes du milieu criminel. »

Le SPVM a rappelé l’importance de la collaboration de la population dans la lutte contre la violence armée. « Si vous détenez de l’information, aussi petite soit-elle, n’hésitez pas à nous contacter. Chaque nouvelle information du public peut faire la différence », a conclu M. Shane.