(Montréal) Des « divergences politiques » ont convaincu l’organiseur du défilé de la fête du Canada à Montréal d’annuler l’évènement, du moins pour cette année.

La Presse Canadienne

Nicholas Cowen a publié un communiqué pour affirmer qu’il éprouvait toutes les misères du monde à obtenir les permis et le financement nécessaires au défilé. Il a ajouté qu’il avait constaté « une difficulté croissante à obtenir l’approbation générale des autorités gouvernementales compétentes depuis l’année dernière ».

Il a raconté que l’année précédente, il avait été confronté à des problèmes, notamment des changements de règles de dernière minute et des demandes quasi impossibles à satisfaire. Il avait dû engager 148 bénévoles supplémentaires à la dernière minute.

Le défilé du 1er juillet existe depuis la fin des années 1970. Il avait été annulé de 2020 à 2022 à cause de la pandémie de COVID-19.

Dans d’autres villes, les organisateurs sont en train de réfléchir à la façon de célébrer la fête nationale du Canada en raison de l’augmentation des coûts reliés à la sécurité et aux assurances. De plus, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver du financement.

D’autres évènements demeurent à l’horaire pour le 1er juillet à Montréal, dont les traditionnelles festivités au Vieux-Port.