Les vélos et les chiens admis en tout temps cet été

À l’instar des usagers du métro de Montréal qui peuvent le faire depuis le 20 mai dernier, ceux du Réseau express métropolitain (REM) pourront dès ce lundi apporter leur vélo et promener leur chien dans le train en tout temps.

Jusqu’au 18 août, il n’y aura plus de restrictions quant aux horaires à respecter, a indiqué vendredi le gestionnaire du train léger, CDPQ Infra. Un exercice similaire s’était tenu l’été dernier après l’ouverture le 31 juillet, mais durant à peine quelques semaines.

Depuis, les vélos et les chiens n’étaient plus autorisés en heure de pointe, soit de 7 h à 9 h 30 et de 15 h 30 à 18 h en jour de semaine.

La règle de capacité maximale – à savoir deux vélos par voiture – demeure. L’âge minimal pour transporter un vélo dans le REM reste aussi de 14 ans. Et comme dans le métro, la Caisse de dépôt se réserve le droit de lever cette autorisation lors de grands évènements générant un achalandage important.

Quant aux chiens, le port d’une muselière sera obligatoire et il vous faudra « tenir fermement en laisse » l’animal, avec une longueur maximale de 1,25 mètre, autrement dit 49 pouces, entre la main et l’attache. Un seul chien sera autorisé par passager, et ce dernier ne pourra le faire s’asseoir sur un siège ou un banc.

À noter toutefois que « certains accès au réseau se trouvent dans des édifices qui n’appartiennent pas au REM », a rappelé la Caisse. « Il est donc possible que les propriétaires de ces édifices autorisent les chiens de compagnie dans leur immeuble dans certaines zones uniquement. Si vous comptez utiliser un de ces accès, renseignez-vous avant de vous présenter. »

Dans le métro de Montréal, le projet pilote permettant aux clients d’amener leur vélo et leur chien plus souvent avait déjà été relancé le 20 mai dernier.

Les règles sont sensiblement les mêmes que celles expliquées ci-dessus. En temps normal, les vélos et les chiens ne sont pas autorisés dans le métro en heure de pointe.

Néanmoins, la Société de transport de Montréal (STM) demande à ses usagers « d’éviter la première voiture du train, qui sera consacrée aux groupes scolaires, aux garderies ainsi qu’aux personnes ayant des limitations fonctionnelles » pendant toute la saison estivale.

« De façon générale, nous sommes satisfaits du déroulement [de ces projets]. Aucun incident majeur ne nous a été rapporté, autant quant à la présence de chiens que pour la cohabitation avec les vélos », a évoqué vendredi un porte-parole de la société de transport, Renaud Martel-Théorêt, par courriel.