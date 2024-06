Les appels à la prudence se multiplient à l’aube du long week-end de la fête nationale, qui marque chaque année le lancement de l’été, mais aussi le début des « 75 jours les plus meurtriers sur les routes du Québec ». Zoom sur le portrait actuel et les bonnes pratiques à garder en tête pour la saison des vacances.

101

C’est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes de la province, en moyenne, au cours des cinq dernières années, soit de 2018 à 2023, entre le week-end de la Saint-Jean-Baptiste et celui de la fête du Travail, en septembre. La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) recense pour la même période une moyenne de 383 blessés graves et plus de 7230 personnes accidentées au total, en comptant les blessés légers. Seulement pendant le week-end de la fête nationale, ce sont en moyenne six personnes qui ont perdu la vie depuis cinq ans, en plus de 19 blessés graves.

Ça s’améliore, mais…

Tout n’est pas noir. Le plus récent bilan routier fait en effet état d’une amélioration plutôt encourageante. On y a enregistré une baisse des décès sur les routes de près de 20 %, soit 93 morts en 2023 contre 116 en 2022. Toutefois, l’équilibre reste pour le moins fragile, surtout dans certaines régions, dont le Saguenay–Lac-Saint-Jean, où 13 des 24 décès sont survenus durant l’été dernier. À Montréal aussi, 9 des 31 décès sont survenus pendant la saison estivale, soit près de 30 % d’entre eux. D’autres régions comme la Mauricie, Lanaudière, l’Estrie et Chaudière-Appalaches présentent également un bilan préoccupant.

Des vacances au Québec, surtout

Pas moins de 57 % des Québécois comptent passer leurs vacances estivales sans quitter la province, révélait un récent sondage de CAA-Québec, début juin. « On peut donc s’attendre à ce que les routes soient très achalandées, surtout en août », affirme le porte-parole de l’organisme, David Marcille. « Il faut vraiment que l’on continue à redoubler de prudence. Malheureusement, la responsabilité individuelle et la courtoisie ne sont pas assez présentes sur nos routes. Tout le monde se montre un peu du doigt, alors qu’on recherche le même objectif : avoir un meilleur bilan », note-t-il.

Une sécurité policière accrue

Comme chaque année, la Sûreté du Québec (SQ) renforcera de son côté la sécurité dans plusieurs régions, en particulier sur les axes autoroutiers, dès ce week-end. La SAAQ, de son côté, invite les automobilistes à appliquer les cinq principes fondamentaux d’une circulation sécuritaire : respecter les limites de vitesse, éviter les distractions, ne pas conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue, conduire reposé et faire preuve de courtoisie et de prudence en tout temps. En cas de besoin, pensez au transport collectif, au taxi ou aux services de raccompagnement, insiste la société.

Québec aux aguets

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on indique que le plan d’action en sécurité routière adopté ce printemps « vise notamment à rappeler aux Québécois qu’on fait tous partie de la solution ». Ce plan vise notamment à augmenter les amendes pour des infractions contre les piétons et les cyclistes, à réduire la vitesse en zone scolaire et à augmenter le nombre de radars photo. « Nous poursuivrons nos actions pendant la période estivale afin de nous assurer d’éviter un maximum d’accidents sur les routes du Québec », assure le cabinet, en appelant à son tour à l’extrême vigilance.