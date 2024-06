C’est une gestionnaire de l’interne qui dirigera le Parc olympique pendant le mégachantier de remplacement du toit du stade.

Joëlle Brodeur, une gestionnaire de projet de formation, a été nommée mercredi pour prendre le relais de Michel Lebrecque, en poste depuis 2014.

« Au terme d’un processus rigoureux d’analyse de candidatures internes et externes, nous sommes très heureux d’accueillir Mme Joëlle Brodeur à la tête du Parc olympique », a déclaré le président du conseil d’administration du Parc olympique, par communiqué. « Nous sommes confiants qu’elle mènera à bien le développement du Parc pour les prochaines années. »

Joëlle Brodeur était jusqu’à aujourd’hui vice-présidente responsable des Infrastructures et de la gestion de projets au Parc olympique. Elle y travaille depuis 2017.

« Mes années au sein de l’organisation m’ont permis de la connaître pleinement, de l’aimer sincèrement et je suis fière de me mettre au service des ambitions que nous avons pour elle », a déclaré Mme Brodeur, toujours par communiqué. « De grands défis et de réelles opportunités nous attendent dans les prochaines années. »

Des chantiers d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars sont en cours au Stade olympique. Ce montant inclut notamment des dizaines de millions de dollars en travaux de réhabilitation après un incendie survenu près d’une prise d’air du système d’aération, répandant de la suie sur plusieurs étages du mât du Stade.