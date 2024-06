Forum sur le transport collectif « À l’État de financer l’essentiel de la facture »

C’est aux gouvernements Legault et Trudeau que devraient revenir le fardeau de financer « adéquatement » l’exploitation et le développement du transport collectif, juge la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui appelle à mettre de côté « les jeux politiques » des paliers supérieurs avec les villes.