Plus d’un millier d’enfants de 4 ans ou moins subissent des abus ou de la négligence chaque année à Montréal, selon les données de la protection de la jeunesse obtenues par La Presse. Une situation jugée préoccupante par la Santé publique de la métropole, qui évoque notamment la difficulté d’accès au logement et aux services de garde comme obstacle au bien-être des tout-petits.

Ce qu’il faut savoir Les risques sérieux de négligence et l’exposition à la violence conjugale sont les motifs les plus souvent invoqués lors des signalements.

Des stresseurs comme la crise du logement et l’inflation peuvent contribuer aux tensions ou à la violence au sein des couples.

Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est, Montréal-Nord et Dorval-Lachine sont les territoires où l’on compte la proportion la plus élevée de signalements qui se sont avérés fondés.

Environ 1100 enfants de 4 ans ou moins par année ont été victimes d’abus et de négligence à Montréal de 2018 à 2023, selon le plus récent portrait de la situation qui paraît ce jeudi. Le précédent portrait montréalais remontait à 2010.

Les deux motifs les plus souvent invoqués sont le risque sérieux de négligence (45,5 %) et l’exposition à la violence conjugale (38 %). « La hausse des signalements en violence conjugale est un drapeau rouge que l’on doit collectivement aborder », estime la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin.

Chaque année, plus de 1000 autres jeunes enfants font l’objet d’un signalement qui ne s’avère pas fondé.

« Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de besoins. Mais la première porte d’entrée n’est probablement pas la DPJ, mais plutôt des programmes de prévention et de soutien aux familles », explique la Dre Drouin.

Les deux directions de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal ont d’ailleurs remarqué une augmentation des signalements depuis les travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, suivant le décès tragique de la fillette de Granby.

« Il y a vraiment eu une sensibilisation des intervenants aux signes d’abus et de négligence », dit la chercheuse Isabelle Laurin, du service Périnatalité, enfance, famille et communauté de la Direction régionale de santé publique de Montréal.

La violence conjugale au cœur des signalements

L’exposition d’un enfant à la violence conjugale, tant physique que verbale, peut avoir un effet sur son développement et sur son parcours de vie, soutient la Dre Mylène Drouin. Le parent qui subit de la violence conjugale peut également être moins disposé à combler les besoins de son enfant, ce qui met ce dernier plus « à risque de vivre des situations de négligence ».

Plusieurs facteurs peuvent augmenter ce risque de violence conjugale. « Quand on accumule différents stresseurs, comme la crise du logement et l’inflation, c’est propice à des risques de tension ou de violence au sein du couple », dit la Dre Drouin.

En raison de la crise du logement, certaines familles sont contraintes de s’installer dans des quartiers plus éloignés, où les logements sont plus abordables, mais où les services sont parfois moins accessibles. « Il faut briser cet isolement de certaines familles », souhaite la Dre Drouin.

Elle souligne ainsi l’importance d’avoir des politiques publiques qui favorisent notamment la conciliation travail-famille, l’obtention de services et l’accès au logement et aux services de garde.

Les bénéfices des services de garde sont encore plus grands pour les enfants qui vivent en contexte de vulnérabilité. La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est, Montréal-Nord et Dorval-Lachine sont les territoires où l’on compte la proportion la plus élevée de signalements fondés chez les jeunes enfants. Certaines caractéristiques de la population peuvent avoir un effet sur ces résultats. « Il y a beaucoup de monoparentalité et de sous-scolarisation à Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est, tandis que d’autres territoires ont plus de vulnérabilité économique », illustre Mme Laurin.

À l’opposé, la Petite-Patrie, Villeray, Côte-des-Neiges et le Plateau Mont-Royal font partie des territoires ayant la moins grande proportion de signalements fondés.

Peu de signalements par les services de garde

Presque tous les signalements ont été faits par le personnel du réseau de la santé et des services sociaux ou des policiers. Seuls 1,5 % des signalements sont dus aux services de garde.

Ces données peuvent s’expliquer par le fait que certains enfants victimes d’abus et de négligence ne fréquentent pas de milieu de garde, explique la chercheuse Isabelle Laurin. Certains services de garde demandent également aux CLSC de faire le signalement à leur place, afin de préserver la relation de confiance et de s’assurer que l’enfant continue de fréquenter l’établissement.

Mme Laurin estime toutefois qu’il pourrait y avoir davantage de sensibilisation auprès des services de garde à la détection de cas d’abus et de négligence, entre autres « en leur expliquant le processus de signalement ».