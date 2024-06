Une structure d’acier sera installée dans les prochains mois sous le pont de l’Île-aux-Tourtes, afin de le soutenir davantage. Objectif : limiter « le risque de fermetures additionnelles de voies de circulation » d’ici l’ouverture du nouveau pont, prévue dès 2026.

C’est ce qu’a indiqué mardi le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD). Ces « travaux d’étaiement » seront réalisés sous le pont, du côté est, autrement dit près de la municipalité de Senneville. L’étaiement est une pratique consistant « à aménager une structure d’acier sous une portion du pont pour lui apporter un support additionnel », a précisé Québec.

L’opération, qui doit s’échelonner jusqu’à l’hiver 2025, « procurera une sécurisation accrue de la structure » et limitera « le risque de fermetures additionnelles de voies de circulation » au cours des deux prochaines années. La structure d’acier demeurera en place jusqu’à la déconstruction du pont actuel.

Ce dernier est voué à être remplacé par une nouvelle infrastructure plus large qui doit être partiellement mise en service d’ici 2026. Entre-temps, cela dit, la totalité des six voies devrait être rouverte sur le pont existant, en attendant le nouveau. Pour l’heure, seules trois voies sur six sont accessibles, mais le gouvernement dit mettre les bouchées doubles pour « ajouter des voies sur le pont actuel d’ici la fin de l’automne 2024 ».

Depuis le 27 mai, le ministère a déjà remis en place la gestion dynamique de la circulation. La mesure, qui permet de dégager deux voies dans le sens de la pointe, avait été écartée ces derniers mois par manque d’espace sur le chantier.

En premier lieu, deux jetées, soit des aires de travail construites au bord de la rive et sur l’eau, seront construites. Ce sont ces jetées qui permettront ensuite aux travailleurs d’installer des pieux, sur laquelle reposera à terme la structure d’acier pouvant soutenir les poutres du pont.

Pour limiter les impacts environnementaux et l’habitat de diverses espèces, Québec installera entre autres des « rideaux formant des bulles d’air et un rideau de turbidité pour les différentes espèces de poissons dans ce secteur ». Les rives seront également surveillées en continu « pour la protection de la tortue géographique ».

Récemment, plus de 300 places de stationnement ont également été ajoutées de façon temporaire à proximité du terminus d’autobus et de la gare de train Vaudreuil. Un rabais de 25 % est aussi toujours en vigueur à l’achat d’un titre de 10 passages pour le transport collectif, en zones A, B et C.