L’administration Plante a renouvelé sa confiance envers les dirigeants de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), mardi, dans la foulée d’un rapport critique de la vérificatrice générale.

Le document conclut que l’organisme faisait trois fois moins d’inspections que prévu et que les délais entre le départ d’un locataire et l’arrivée du prochain étaient souvent très longs.

« On a toujours confiance envers la présidence, mais aussi envers les équipes de l’OMHM », a dit Despina Sourias, en charge des questions de salubrité au comité exécutif.

Mme Sourias a noté que depuis l’enquête de la vérificatrice générale, effectuée il y a près de 12 mois, les choses s’étaient améliorées à l’OMHM.

C’est aussi le message de l’organisme lui-même. « Le tournant a commencé à partir du mois d’avril [2023] », a affirmé Isabelle Pépin, directrice générale de l’OMHM, arrivée en poste à la même époque. En matière d’inspection, « non seulement on va atteindre nos objectifs, mais on va s’assurer de rattraper le retard pour avoir le portrait le plus à jour possible de nos bâtiments. »

Mme Pépin a ajouté que ses équipes avaient fait un grand ménage dans sa liste d’attente, la faisant passer de près de 24 000 à quelque 16 000 personnes. Le retrait de demandes qui n’étaient plus pertinentes va accélérer l’attribution de logements vacants, a assuré l’OMHM.