Valérie Plante a relativisé mardi les dépassements de coûts à la Ville de Montréal, plaidant que beaucoup de grands projets publics et privés connaissent actuellement de tels problèmes.

Le pont de l’Île-aux-Tourtes, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le REM ont tous largement excédé leur budget, a assuré la mairesse de Montréal.

« Il faut être capables de contextualiser les choses correctement », a dit Mme Plante, devant le conseil municipal. « On le sait, le gouvernement du Québec et […] le privé aussi en parlent qu’il y a des augmentations de coûts. »

La Presse a publié mardi matin un article sur les dépassements de coûts à répétition dans les grands projets municipaux. Pour les projets de l’usine d’ozonation, du garage Bellechasse, de l’hôtel de ville et des usines de compost, les dépassements dépassent le milliard de dollars.

« Ce sont de grands projets qui sont absolument nécessaires pour atteindre nos objectifs de Ville et de société », a plaidé la mairesse, ajoutant vouloir convaincre Québec –– dans le cadre de l’étude du projet de loi 62 - de lui accorder davantage de pouvoirs pour réduire les risques de dépassements. « Moi, je vais continuer à regarder vers le futur et à aller nous chercher plus de capacité pour contrôler les coûts. »

Valérie Plante était questionnée par le chef de l’Opposition, Aref Salem.

« L’inflation a beau faire mal au portefeuille de tout le monde ces temps-ci, elle ne peut pas justifier des dépassements de coûts de plus d’un milliard », a-t-il attaqué. « Il faudrait que cette administration arrête de se prendre pour des architectes en herbe et qu’elle arrête de revoir tous les projets pour y insérer leurs caprices en pensant que les Montréalais sont des guichets automatiques. L’argent des Montréalais a une valeur, mais surtout elle a une limite. »