Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine Québec a bon espoir qu’il n’y aura plus de reports, mais la facture sera salée

Québec a bon espoir d’arriver à livrer le chantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine avec un peu moins d’un an de retard, même si les tours de ventilation sont plus endommagées que prévu. Toutefois, les travaux devront être condensés et les coûts risquent de bondir.